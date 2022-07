Visszatérő résztvevője a hivatásos vadászok országos versenyének Róka Bence. Az országos döntőbe azok jutnak be, akik megnyerik szakmájuk megyei fordulóját. A tiszavasvári Szikra Vadásztársaság hivatásos vadásza bizony már többször is az élen végzett, s ennek köszönhetően jó néhányszor ott lehetett az ország legjobb hivatásos vadászai között.

A 2016-os esztendőre emlékezik vissza a legszívesebben, hiszen ő lett akkor Magyarország legjobb vadőre. Két alkalommal a negyedik helyet szerezte meg a szoros küzdelemben, de a többi megmérettetés során is ott volt a legjobb tíz versenyző között.

Július végén irány Barcs

A napokban Bujon megrendezett megyei versenyen ismét első lett, így július végén utazik Barcsra az országos döntőre.

Vajon egy ilyen megmérettetésre ennyi év után lehet-e készülni? – kérdeztük meg a fiatalembertől.

Róka Bence

– Nem csak lehet, kell is készülni mind gyakorlatban, mind elméletben. Napi szinten gyakorolni kell a koronglövészetet, a kispuskalövészetet, hiszen nem tudhatjuk, milyen jellegű feladatokat kapunk, ezért érdemes mindenre felkészülni – mondta el érdeklődésünkre Róka Bence.

– Ahogy az időnk engedi, segít a felkészülésben kollégám, Gaál Sándor, aki a Szikra Vadásztársaság másik hivatásos vadásza. Inspiráljuk egymást. A megyei versenyre is együtt készültem Sándorral, végül ő mögöttem a második helyen végzett.

Segítség a felkészülésben

– Az elméletet sem szabad elhanyagolni. Olvasom a szakirodalmat és az interneten található cikkeket. A felkészülésben sokat segít Fazekas Gergely, a Vadászkamara megyei titkára, Hajzer Szabolcs tájegységi fővadász, Vinnai Attila, a megyei kamara hivatásosvadász-osztályának alelnöke. Az országos döntőben a 19 megye legjobb hivatásos vadászai vesznek részt, valamint indulhat az előző évi verseny három dobogós helyezettje is – tette hozzá Róka Bence, aki tizenegy éve dolgozik hivatásos vadászként. A természet mellett már gyermekkorában elkötelezte magát, hiszen az édesapja is hivatásos vadászként dolgozott a Szikra Vadásztársaságnál. Folytatja nagy szakértelemmel azt a munkát, amit az édesapjától megtanult.

– Nagyon szeretem csinálni, másképpen ezt a munkát nem lehet végezni – tette hozzá megyénk legjobb hivatásos vadásza.

