Kapitális harcsa a Tiszából címmel adtunk közre egy fényképet két héttel ezelőtt. Mint akkor megírtuk, a jándi Tisza-parton a folyóból 200 centiméter hosszú, 56,9 kilogrammos harcsát fogott Orbán László és segítője, Koncz Roland János.

Nagyobb élmény a ragadozó

A napjainkban Újfehértón élő Orbán László nyíregyházi gyermekként a Császárszállási-víztározónál szerette meg a horgászatot jó huszonöt évvel ezelőtt az édesapjának és a nagyapjának köszönhetően.

Az első néhány év keszegezése, pontyozása után a ragadozó halak kezdték érdekelni, fogott a tóban süllőt, csukát és harcsát is.

– Hallottam a harcsa rablását, s úgy gondoltam, hogy megfogom. Sikerült is akkor elsőre egy 7 kilogrammos harcsát megakasztanom. Erősebben küzdött, mint a ponty, s akkor elhatároztam, hogy a ragadozókra fogok horgászni, mert sokkal több élményt nyújt a megfogásuk. A legnagyobb császárszállási harcsám 11 kg volt – elevenítette fel a kezdeteket Orbán László.

– Két-három hetente elutazunk feleségem falujába, Jándra, olyankor horgászom a Tiszán, a Krasznán vagy a Túron. Fogtam már 8-10 kilogrammos harcsákat, de olyan nagyot, mint június 11-én, még sohasem. Gyakran előfordul, hogy a horgászatok során egyáltalán nem fogok semmit sem, de sohasem adtam fel a reményt, belül mindig éreztem, hogy egyszer csak megfogom életem harcsáját.

Június 11-én pedig sikerült is. Orbán László a sógorával, a Jándon élő Koncz Roland János segítségével megfogta a kapitális harcsát.

Koncz Roland János és Orbán László a kapitális hallal

Forrás: Orbánné Koncz Csilla

– Nem tudtunk róla, csak sejtettük, hogy nagyobb harcsák is vannak a Tiszának azon a szakaszán – idézte fel a kapitális harcsa megfogásának körülményeit Orbán László. – Két héttel korábban volt egy rablás, s akkor arról beszélgettünk Rolanddal, mit is csinálnánk egy nagyobb harcsával.

– Június 11-én egy, a Tiszában megfogott keszeggel horgásztunk, amikor 16 óra körül a bot legörbült szinte a vízig. Amikor bevágtam, éreztem, hogy ez nagyobb méretű hal lesz. Mivel a partról horgásztunk, s az a rész nagyon akadós terep volt a fákkal, bokrokkal, arra törekedtem, hogy minél hamarabb a partra húzhassam a halat. Éppen ezért mindösszesen olyan jó tíz perc telhetett el, és Roland segítségével a parton volt a harcsa. Talán mondanom sem kell, mind a hárman elfáradtunk: mi ketten és a harcsa is. Több megszokott helyem is van, hogy mikor, hol horgászom, az sok mindentől függ, például a vízállástól. Magas vízálláskor a vásárosnaményi híd környékén szoktam horgászni, de ott is vigyázni kell, mert bizony eléggé akadós a terep.

Mindig van nagyobb hal

Vajon ezzel a harcsával kipipálható a bakancslista? – kérdeztük a 32 esztendős horgásztól.

– Mindig van nagyobb hal, s a horgász célja annak a megfogása. Egyszer akasztottam már meg egy nagyobb harcsát is, de sajnos végül leakadt a horogról fárasztáskor. A Tisza sok csodát rejt magában, de sok időt igényel a megismerése, a kiismerése. Meg kell tapasztalni, milyen vastag zsinórt, milyen erős botot és orsót kell használni.

– Egyébként éppen a harcsa megfogása előtt nem sokkal beszélgettem arról a sógorommal, hogy közeleg a házassági évfordulóm, a kislányomnak pedig a második születésnapja lesz, jó lenne egy kis hal az ünnepi asztalra. Egy rossz szavam nem lehet, hiszen ez a kívánságom teljesült. A halat elosztottuk Rolanddal, s a fagyasztóban várja a további sorsát.