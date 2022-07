Lélegzetelállító levendulatenger! Ez jut először az eszünkbe, amikor ránézünk Kocsis Krisztina kertjére, ám épp, hogy a csodás gyógynövény illatáért látogattunk el a levendulásba, így a lélegzetünket nemhogy visszafojtottuk, hanem jó mélyen beleszippantottunk a több mint kétezer tő lila bokrot körüllengő levegőbe.

A levendula varázsa rabul ejti az embereket, a népszerű gyógynövényből szappant, szörpöt, kézművestermékeket készítenek, amelyek el is kelnek egytől egyig. Jól tűri a szárazságot, ezért nincs különösebb akadálya a növény termesztésének, az ország bármely tájegységén megélnek az ültetvények.

Egész évben munkát ad

– Évekkel ezelőtt én sem gondoltam, hogy egyszer ez lesz a főállásom – jegyezte meg Kocsis Krisztina, akinek családja mindig is növénytermesztéssel és méhekkel foglalkozott. Kriszta ötlete valami különös hobbinak tűnt az elején, maga sem hitte, hogy egyszer majd ez a félhektáros kert ad neki munkát egész évben.

– Jól érzi magát a Nyírség szívében a gyógy- és fűszernövény, nem kell permetezni, azonban rendszeres metszést, nyírást igényelnek a bokrok, melyek közét a gyomoktól is megtisztítjuk. Az alaposan gondozott tövek 40-50 évig is megmaradnak, nyaranta újra és újra virágoznak. Szívesen foglalkozom a „lila csodával”, locsolom, kapálom; a legnagyobb munka a tavaszi metszés, egyben a legfontosabb is, mert ettől függ az ültetvény hozama. Június közepétől a francia levendulát vágjuk, kiszárítjuk, lemorzsoljuk. Ezek mind időigényes feladatok, de szerencsére van segítségem. A kisfiamon kívül a család is rendszeresen itt időz a kertben – tette hozzá a tulajdonos, aki szívvel-lélekkel gondozza az értékes virágot, s ugyanolyan elszántsággal készít belőle kézművestermékeket: illatpárnákat, bőrbarát szappanokat, lekvárokat, szörpöket.

Ottjártunkkor a levendula­zselét ajánlotta, melynek íze és állaga a lekváréhoz áll a legközelebb, ám annál sokkal többféle felhasználási lehetőséget kínál. Állítólag, aki megkóstolja, néhány perc múlva érzi a gyógynövény nyugtató hatását.

Pikáns csokoládé

– Nagyon szeretek kísérletezni, soha nem böngésztem az interneten a recepteket, mert szerintem a különböző termékek elkészítésénél másként „viselkedik” a növény, más és más tulajdonsága domináns. Fűszernövényként a jóból csak keveset elve érvényes rá, odafigyelve arra is, hogy mivel párosítható jól, mely ízek tartják meg természetes aromáját.

Az édeshez rendkívül passzol, ezért gyümölcsökkel és csokoládéval gyakran összerakom a vásárlóim kedvére. A szappanoknál és az illóolajoknál az erőteljes illataroma fogja meg az embert, így ezekből nem szabad kispórolni a mennyiséget – mondta Kocsis Krisztina.

Elárulta azt is, a jövőben a terület bővítésén gondolkodik, tavaszi virágokat ültetne: tulipánt, pünkösdi rózsát. Megtudtuk, ezen a héten a francia levendulából bárki gyűjthet a Cuki Levendulakertben, július közepén pedig a magas bokrú angolt szedik le.

---------------------------------------------------------------------------------

Harmónia, nyugalom

A levendula gyógyhatása ősidők óta ismert. Erős illatától sok-sok generáció remélte, hogy távol tartja az ártó szellemeket, rontásokat, olyan betegségeket, mint a pestis. A gyógynövény valóban fájdalomcsillapítónak, gyulladáscsökkentőnek, erősítőnek számított a gyógyszeripar megjelenése előtt. Aromája felüdít és nyugtat, harmóniát teremt az emberben.