Három-négy éve ismerkedett meg a horgászattal a Nyírmadán élő Kiss Adrienn egy barátjának köszönhetően, előtte soha nem fogott a kezében pecabotot, nem is nagyon érdekelte ez a hobbi. Gyermekkorában sem volt sohasem horgászni, így a családjában tulajdonképpen ő az első, aki hódol ennek a sportnak.

Nehéz szavakkal elmesélni

A sok-sok horgászat révén a szenvedélyévé vált ez a szabadidős tevékenység, levizsgázott, engedélyt váltott, botokat vásárolt, s amikor csak teheti, irány a vízpart. Jól ismeri a térség horgászvizeit, hiszen rendszeresen várta, illetve várja a halak kapását Oroson, Vaján, Nyékládházán, Demecserben, valamint Fehérgyarmaton a Balla-tónál, Tokajban a Kovács-tónál.

– Mindegyik tóhoz sok szép emlék köt, de a legszívesebben a Kovács-tóra emlékezem vissza, hiszen ott fogtam az eddigi rekordjaimat: a megfogott legnagyobb tokhal 25 kg, a ponty 22,80 kg volt – mesélte érdeklődésünkre Kiss Adrienn.

– Annak a tónak a környezete és a hangulata is lenyűgöz. Oda több napra megyek, így még éjszaka is horgászom. Hogy miért szerettem meg a horgászatot? Nehéz szavakkal elmesélni, hogy mit érez a horgász, miközben izgatottan vár a kapásra, hogy mi játszódik le benne, amikor meghallja a kapásjelző ciripelését. Megemelkedik az adrenalinszint, s csak fokozódik mindaddig, amíg a hal nincs kint a parton. Ma már mindent magam csinálok. Előkészítem a készséget, bedobom, kapásnál bevágok és fárasztok. A horgászat minden elemét szeretem, a legnehezebb részt azonban az jelenti a számomra, amikor a fotó elkészítésekor tartanom kell a 20-25 kilogrammos halakat.

Tanácsok a mentortól

A közelmúltban Adrienn jó mentorra talált Daru Sándor személyében, akit a horgászok nagy társadalmában nem kell bemutatni, hiszen több évtizede rendszeresen találkozhatunk vele megyénk horgásztavainál.

Kiss Adrienn és Daru Sándor az Orosi-tó partján ismerkedtek össze, s a rutinos, tapasztalt horgász tanácsokat adott és a horgászat további titkaira tanította a fiatal lányt.

– Nagyon sokat segít Sanyi bácsi, és folyamatosan tanít, mit hogyan csináljak. Sokat csiszolt már eddig is például a dobási technikámon – folytatta Kiss Adrienn. – Mostanában már gyakran dicsér, azt mondja, mindent jól csinálok, de szerintem elfogult velem, hiszen jól tudom, hogy sokat kell még tanulnom. Az etetőrakéta használatára, az úgynevezett „spombolásra” ő tanított meg, korábban sohasem csináltam.

– Sanyi bácsi vállalja a versenyeken is a segítő szerepét. A Legónál dolgozom, s a közelmúltban munkahelyi horgászversenyt rendeztek a munkatársaknak a Verba Tanyán. Olyan sok induló volt, hogy sorszám már nem is jutott nekünk, azt mondták, üljünk le valahová. Nem a legszerencsésebb helyet választottuk, mert mindenki elénk dobott, délig egy kapásunk sem volt. Délután aztán beindultak a halak, végül a női kategóriában az első lettem, vegyes párosban pedig a harmadik, a segítőm ekkor is Sanyi bácsi volt.

Mit szólt vajon a család, hogy a gyermekükből ilyen szenvedélyes horgász lett? – kérdeztük Adrienntől.

– Kezdetben furcsállották, nem tudták mire vélni a horgászat iránti rajongást. Ma már elfogadják, támogatnak, hiszen tudják, hogy mindez nekem örömet szerez, jól érzem magam a vízparton, szívesen vagyok a horgászok társaságában.

De hol van az a nagy hal...?

– Azt azonban nehezen értette meg a család, hogy a közösségi oldalamra nagy halakról készült fényképeket töltök fel, mégis üres kézzel jövök haza. Nekem az elejétől kezdve természetes volt az, hogy a bojlistavakon a megfogott halakat a fotó elkészítése után visszaengedjük a vízbe.

Van-e valamilyen álom a horgászattal kapcsolatban? – hangzott el az újabb kérdés.

– Jó lenne egy 30+-os halat is megfogni, de a fotózáskor a tartásával biztosan gondban lennék. Szeretnék minél több versenyen részt venni, s egyszer Sanyi bácsival egy páros versenyt is megnyerni.



