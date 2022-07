A horgászok utánpótlás-nevelésének a legjobb évszaka a nyár, hiszen a vakáció ideje alatt a fiatalok ráérnek arra, hogy több időt tölthessenek el a horgászat titkainak megismerésével.

Ezt a lehetőséget igyekszik is kihasználni a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetsége, s az elkövetkező hetekben a megyében két horgásztábort szerveznek, illetve tíz helyszínen ingyenes horgásztanodát tartanak.

Oroson és Tiszanagyfaluban

– A táborok ötnaposak, a részvételi díj szinte jelképes – tájékoztatta szerkesztőségünket Biri Imre fő szervező, a megyei szövetség elnökségi tagja.

– Az első tábort a Vasutas Sporthorgász és Természetvédelmi Egyesület rendezi az Orosi-tónál július 11. és 15. között, érdeklődni és jelentkezni Turcsánné Reskó Ibolyánál lehet a 06-30/302-4403-as telefonszámon.

– A megyei szövetség horgásztábora július 18-tól 25-ig tart Tiszanagyfaluban a szabadidőparkban, jelentkezni nálam a 06-30/367-6355-ös telefonszámon lehet.

–A fiatalok a táborban napi háromszor étkezést is kapnak, s természetesen gondoskodunk folyadékpótlásról, horgászeszközökről, etetőanyagokról, csalianyagról. A fiatalokat a horgászat rejtelmeibe szakemberek vezetik majd be, az öt nap alatt reményeink szerint rengeteg izgalmas horgász­élménnyel lesznek gazdagabbak a gyermekek.

Élmények a tanodákban

Az ingyenes horgásztanodák is sok szép emléket ígérnek, de azok csak 2-3 napos, napközis rendszerű rendezvények lesznek.

– A fiatalok itt is kapnak étkezést, s lesz horgászoktatás is játékos formában. A Mohosz Horgász Utánpótlás-nevelési és Oktatási Program pályázati támogatásának köszönhetően a tanodákban is gondoskodunk a horgászatokhoz szükséges anyagokról, eszközökről – tette hozzá Biri Imre.



Horgásztanodák



1. Bujtos STE, augusztus 12–13., Bujtosi-tó, 06-20/374-8010, 2. Császárszállás HE, július 28–29., Bujtosi-tó, 06-70/315-9646, 3. Ecsedi-láp HE, augusztus 22–24., nagyecsedi Jóléti-tó, 06-30/504-9528, 4. Ibrányi HE, augusztus 13., ibrányi Palocsa-tó, 06-30/392-0461, 5. KEMÉV HE, augusztus 25–26., Császárszállás, Iva-tó, 06-20/230-7736, 6. Kraszna HE, július 16–18., kocsordi Kirva-lapos, 06-30/951-8187, 7. Nyírteleki STE, július 21–22., tiszanagyfalui szabadidőpark, 06-20/824-3967, 8. Taktaközi HE, augusztus 4–5., Csobaj, holtág, 06-30/578-1116, 9. Téglagyár Üzemi HE, július 19–20., Fehérgyarmat, Téglagyári-bányató, 06-20/256-5319, 10. Tiszaparti HE, július 18–20., Gávavencsellő, Kacsa-tó, 06-70/323-5644.



Borítókép: A gelénesi Kósa Dávid is már gyermekkorában megszerette a horgászatot | Illusztráció: M. Magyar László