– Néhány nappal ezelőtt ugyanitt álltunk, és átadtunk egy könyvautomatát, aminek szerintem Móricz Zsigmond is örült volna, hiszen ez is hozzájárul ahhoz, hogy a gondolatai, más köntösben ugyan, de fennmaradjanak, s mindenki számára elérhetők legyenek. Fontos, hogy a fiatalok vegyenek könyvet a kezükbe, s hogy képesek legyenek értelmezni azt, amit olvasnak – az ilyen, őket megszólító kezdeményezések sokat tehetnek ezért – ezt mondta Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke péntek délelőtt a Móricz Zsigmond halálának 80. évfordulója alkalmából tartott nyíregyházi megemlékezésen.

Legyünk bátrak!

– Móricznak nem volt könnyű élete, ő maga azt vallotta: arról lehet csak írni, ami fájdalmat okoz. A boldogságról azt gondolta, olyan madár, ami kis fészekben hamarabb megpihen, öröm pedig az, ha képesek vagyunk észrevenni a szépet és a jót. Senkit nem becsült jobban, mint azokat, akik idős korban megértették az ifjakat, és igaza volt: ha ezt a képességünket elveszítjük, mindent elveszítünk. Fontos volt számára az igazság, amiről így írt: „aki megmondja az igazat, akár jó, akár rossz, akár szép, akár csúnya, az nyugodtan alhat és én aludni szeretnék éccaka. A többi a jóisten dolga”. Vajon mi mindig meg merjük mondani az igazat, mindenki tud nyugodtan aludni? – tette fel a kérdést Baracsi Endre, aki azt kérte, legyünk képesek és bátrak meghallgatni a múlt hangját, az üzeneteket pedig átadni az utánunk következő generációknak.

Ma is aktuális

„Volt egy szent szándékunk: gyönyörűket írni” – így hangzik Ady Endre Levél-féle Móricz Zsigmondhoz című költeményének utolsó sora (a verset Tóth Károly, a Móricz Zsigmond Színház művésze adta elő), s ez volt annak a konferenciának a címe, amit az ünnepség után a megyei könyvtárban rendeztek. Tomasovszki Anita, az intézmény igazgatója úgy fogalmazott, a Móricz-kutatók és a Móriczot kedvelők számára is kincsesbánya a könyvtár, ami mindent megtesz a névadója emlékének ápolásáért.

– Móricz annak idején faluról-falura járt, így nemcsak a saját érzéseit, s gondolatait szőtte bele a műveibe, de azt is, amit az emberekkel beszélgetve tapasztalt. Ezek döntő momentumai az életművének, s ezek a jelenkor számára is fontos üzeneteket hordoznak – ezt mondta a konferencia előtt dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere és hozzátette: Móricz világa már a múlté, ám a novelláiban, regényeiben megírt karakterekkel, s helyzetekkel ma is találkozhatunk.

– Az elmúlt öt évben szerveztünk konferenciát Krúdy Gyuláról, Ratkó Józsefről, Pilinszky Jánosról, Móricz Zsigmondról pedig immár másodszor és ez nem véletlen – mondta dr. habil Minya Károly, a Nyíregyházi Egyetem nyelv- és irodalomtudományi intézetének igazgatója, aki felidézte a 2005-ben megjelent, Az újraolvasott Móricz című kötetet, amit az író születésének 125. évfordulója után adtak ki, és az Irodalmi Magazinnak azt a 2016-os számát, ami megyénk híres szülöttének szenteltek. – Mindkettő újabb és újabb titkokra derített fényt – mondta, hozzátéve, ez minden bizonnyal ezen a konferencián is így lesz.

Az egésznapos eseményen előadások hangoznak el többek között a magyar realista próza korszakairól, Móricz műveinek német nyelvű fordításairól, s egyes művek – A boldog ember, A kis vereshajú, Barbárok, A fáklya – részletes elemzését is hallhatják az érdeklődők.