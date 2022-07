A közelmúltban látott napvilágot Kocsi Erika tollából a Nemzeti érték-mesék című kötet első kiadása. A tizenhét mesét tartalmazó könyv egyik érdekessége, hogy a Kisvárdán született írónő szabolcsi vonatkozású nemzeti értékeket is bemutat benne.

A szerző egyébként számos nemzeti értékünk szakmai útját egyengette, 104 nemzeti értéket segített be a magyar nemzeti értékpiramis helyi, megyei vagy országos szintjére. Mint elmondta, a tudásának bázisát a középiskolája, a kisvárdai Bessenyei György Gimnázium adta, s a névadója munkásságát is ő soroltatta be a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Értéktárba, csakúgy, mint Farkas Bertalan munkásságát. Emellett Gyulaháza, Szabolcsveresmart, Rétközberencs, Gégény és Dombrád településeken is ő indította el a nemzeti érték mozgalmat, s azóta is lelkes résztvevője, fáradhatatlan motorja az ott folyó munkáknak.

Véleménye szerint a magyar meseirodalomnak egy új, különleges és hiánypótló szeletét vehetik most a kezükbe mind a gyermek, mind pedig a felnőtt olvasók. Fontos dolognak tartja, hogy a legkisebbek a saját értékfogalmaiknak megfelelően tudják megérteni a nemzeti értékeink üzenetét, a hagyományaink értelmét és erejét, mert mindez segíteni fogja őket az életben való helyes tájékozódásban is.

Kocsi Erika az első nemzeti értékmentő munkáját Kabay Jánosról, a morfingyártás magyar atyjáról készítette, és a vegyész professzor életművének hungarikummá nyilvánítását ő vitte végig. A könyvében róla szól a szívéhez egyik legközelebb álló meséje. Ezt a valódi történetet nehéz volt ebbe a formába önteni, de sikerült, legalábbis a könyv Nyíregyházán élő nyelvi lektora, dr. Révay Valéria, aki Kabay János testvérének az unokája, elismerően nyilatkozott róla.

A másik különösen kedvelt meséjében a híres szabolcsi töltött káposztáról ír, amelyben gyermekkorának egyik csodás helyszínét, Gégényt idézi meg.

Aranyos történet az egészséges gyümölcsről szóló Tuzséri almamese is. Az ott termett alma előbb nemzeti oltalomban, majd 2021-ben a földrajzi árujelzők uniós oltalmában részesült. E rangos cím elnyerése is Erika sokoldalú értékőrzés jegyében végzett szakmai munkájának eredménye. Ennek köszönhetően elmondható, hogy Tuzsér községe dicsekedhet Magyarország első uniós oltalom alatt álló almájával.

A meseíró pedagógus végzettséggel is rendelkezik, magyar-történelem szakos középiskolai tanárként éveken át tanított. A műveit elsősorban a 8-10 éveseknek szánja, de az Ujréti Ágnesnek köszönhető bámulatos illusztrációk és a környezetünket, kultúránkat megmutató tartalom miatt reméli, hogy családi elfoglaltsággá válhat a könyv forgatása.

S hogy lesz-e folytatás? A szerző nem szeretne megállni a nemzeti értékek népszerűsítésének immár mintegy 8 éve bejárt útján, hanem haladni akar tovább, és minél változatosabb formanyelven népszerűsíteni ezt a világot. Ezért a nemzeti értékeket nem csupán epikába, hanem lírába is ötvözte, s már nyomdában van Táncoló rímek - Nemzeti értékek címen a következő kötete. Ez harminhárom nemzeti értékünket mutatja majd be játékos, gyermek-felnőtt versekben, ugyancsak Ujréti Ágnes illusztrációival és dr. Révay Valéria nyelvészprofesszor lektorálásában. A megjelenése augusztus hónapban várható. Aki szeretne ízelítőt kapni a mesék tartalmi, hangulati világából, bővebb információkért látogasson el a www.nemzetiertekmesek.com weboldalra.

Nádasi Zoltán