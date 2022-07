Napközis horgásztábort rendezett fiataloknak a nyíregyházi Vasutas Sporthorgász és Természetvédő Egyesület július 11. és 15. között a MOHOSZ és a megyei horgászszövetség támogatásával a 41-es főút melletti Orosi-horgásztónál. A tábor munkájában tizenhét gyermek vett részt. A szervezők bíztak abban, hogy élményekben gazdag lesz az a hét, ugyanis néhány nappal korábban afrikai harcsákat és pontyokat telepített a vízbe a tógazda.

– A programokat eleinte az időjáráshoz kellett igazítanunk, ugyanis azon héten többször is zápor szakította meg a horgászatot. Viszont nem telt haszontalanul ez az idő sem, mert ezalatt megtanulták a horgászpalánták a horgászat alapszabályait Csonka Lászlótól, az egyesületünk gazdasági felelősétől. Azt pedig, hogy milyen okmányok szükségesek a horgászathoz, Lipcsei József rutinos horgász magyarázta el nekik – tájékoztatta szerkesztőségünket Turcsánné Reskó Ibolya, az egyesület titkára.

Forrás: Vasutas STE

– Amikor pedig a hét közepétől már nagyon meleg volt az időjárás, a kora délutáni időszakra tettük az elmélet gyakorlását. Akkor foglalkoztunk a halfajok felismerésével, az őshonos halfajok tilalmi idejével, a méret és napi mennyiség korlátozásával.A diákok reggelente Csonka Lászlóval etetőanyagot tanultak keverni, majd délben a spiccbotos szerelék készítése volt az előadás témája. Horgot- és csomót is kötöttünk a fiatalokkal. Téma volt többek között az etetőanyag pontos célba juttatása is, hiszen a koncentrált etetés nagyon fontos ahhoz, hogy viszonylag könnyedén tudjunk halat fogni. Ügyességi feladatként egy 15 méterre lévő dobókörbe kellett az orsós boton lévő súllyal a kör közepébe betalálni, mindez a szerelék pontos bejuttatását imitálta az etetett helyre.

Forrás: Vasutas STE

– A gyermekek nagyon élvezték a feladatokat, de még ettől is jobban a megakasztott hal fárasztását, kifogását. Az egyesületünktől napi háromszori étkezést kaptak a résztvevők, és jégrémmel és hűtött vízzel is igyekeztünk frissíteni őket. Természetesen apró ajándékokat is kaptak a horgászpalánták. Az utolsó napra nagyon elfáradtak, de remekül érezték magukat, és többen is jelezték a tábor végén, hogy jövőre is visszajönnek. Ismét megerősödött bennem a gondolat, hogy nagyon fontos a jövő horgász nemzedékével foglalkozni. Sok élménnyel gazdagodott mindenki, igaz, elfáradtunk mi felnőttek is, de megérte. Itt is szeretném megköszönni a lehetőséget Hódi Lászlónak, a horgásztó tulajdonosának, hogy ennyire a szívén viseli a horgász utánpótlás nevelését, és lehetőséget adott a diákoknak, hogy hasznosan tölthessék el a nyári szünet egy hetét. Köszönöm a táborban felügyeletet vállaló Csonka Lászlónak, Lipcsei Józsefnek és Jánkfalvi Péternek, hogy szabadságot, szabadidőt nem sajnálva segítették munkánkat, valamint köszönjük a MOHOSZ-nak és a megyei horgászszövetségnek is a támogatást – tette hozzá Turcsánné Reskó Ibolya.

MML