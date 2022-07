A szomszéd megyeszékhelyen tegnap megkezdődött a Campus Fesztivál. Már az első nap óriási tömeget vonzottak az ismertebbnél ismertebb fellépők Debrecenbe. A Follow the Flow, a Lóci játszik, a KFT és Rúzsa Magdi mellett a Hallott Pénz hozta el legnagyobb slágereit a Nagyerdőbe. A fesztiválra nyíregyháziak is érkeztek, akik szerencsére meg is örökítettek egy-egy részletet a koncertélményből.

Nézd meg te is, milyen fergeteges volt a hangulat a Halott Pénz és Follow the Flow koncertjén!