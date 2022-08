A magyar fiatalok hétköznap 6-7, hétvégén akár 10 órát is lógnak a neten. Ugrásszerűen megnőtt a virtuális térben eltöltött idejük, ezenfelül egyre korábban kezdik el használni az okoseszközöket. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) megbízásából tavaly újra elkészítette a Psyma közvélemény-kutató cég a reprezentatív felmérését, amelyben a gyerekek médiahasználati szokásait vizsgálták. Eszerint az elmúlt három évben a 7-8 évesek körében közel duplájára, 14 százalékról 24 százalékra nőtt a telefonnal rendelkezők aránya. Ugyanez alatt az idő alatt, a közösségi médiában jelen lévő magyar tízévesek száma megháromszorozódott. A szemünk előtt robog a digitalizációs vonat, amire már a tíz év alattiak is felszállnak. Fontos, hogy a szülők felkészítsék gyerekeiket a tudatos internethasználatra, ami nem megy másképp, csak ha ők is példát mutatnak.



Tiltás helyett tudatosság

A tiltás nem megoldás, ám lényeges, hogy a szülő tegyen valamit gyermeke internethasználatának szabályozásában – hangsúlyozta Tullner Gabriella szakpszichológus.

– A közösségi oldalakon átlagosan 11 és fél évesen regisztrálnak a gyerekek, a TikTok a legnépszerűbb közösségi platform, követi a Facebook és az Instagram, amelyen naponta több órát is elidőznek. Ha nincs rajtuk kontrollnyomás, beszippantja őket ez a világ, ami tele van információval, ingerrel, és ne feledjük el, hogy örömforrással is. Ezért addig, amíg nem érnek meg arra, hogy saját maguk kontrollálni tudják a képernyőidőt, a szülő strázsáljon e felett! A gyerekekben nincs meg ez a képesség – hívta fel a legfontosabb dologra a figyelmet a szakpszichológus.

Hozzátette, kínáljunk fel nekik a kütyüzés helyett olyan elfoglaltságokat (sport, mozgás, társasjáték, barkácsolás, olvasás), amelyek lelki többletet adnak számukra. A korlátozás, a szűrőprogramok és a folyamatos időkontroll mellett ugyanolyan fontos az egyéni példamutatás is. Mit lát a gyerek otthon, mit lát az utcán a felnőttektől? Azt látja, hogy nekik sem szakad ki a kezükből a mobiltelefon. Márpedig a szociális tanulás utánzáson alapul, tehát könnyen átvesszük egymástól a rossz mintát.

– Alakítsunk ki mobilmentes övezeteket a lakásban, ahol tilos kütyüzni. Ezt szoktam ajánlani a klienseimnek, ha csökkenteni szeretnék az okoseszközökkel eltöltött idejüket. Döbbenetes, hogy a fiatalok egy része a telefonnal alszik el, evés közben is azt nyomogatja, de a legmeghökkentőbb, amikor tévézés közben mobilozik valaki. Most akkor tévét néz vagy mobilozik? – tette fel a kérdést humorral fűszerezve a szakpszichológus. Majd újra megállapította, nem csoda, hogy egyre több gyereket rabul ejtenek a kütyük, az új generációk már így szocializálódnak.

Tullner Gabriella hangsúlyozta, az a rengeteg dolog, amit a mobiltelefonon csinálni lehet, az olvasás, a játék, a böngészés, mind-mind szórakoztató és élvezetes, ezáltal pozitív stimulációt jelent az agynak, ingerli a jutalmazóközpontot, így az ember többet és egyre többet akar belőlük. A folyamatos „éhség” pedig függőséghez vezethet. Nem beszélve a kiskorúakra leselkedő netes veszélyekről.

Nem nyílik, hanem zárul a világ

– Paradox módon az internethasználó könnyen azt hiheti, hogy bármilyen információt elér, ezáltal a világhálón kiszélesedik a kapcsolati rendszere, ám épp ellenkezőleg: bizonyos értelemben korlátok közé szorul. Veszélyes, ha a tizenéves korosztály beszorul az online térbe, és elvesznek a társas kapcsolatai. Ez az időszak a nagy beszélgetések, a bandázások ideje, a személyiségfejlődés egy fontos állomása, ahol az érzelmi és a kommunikációs fejlődésük a legdinamikusabb. Nem lehet bezárkózniuk egy nem létező, torz világba. Mondok egy példát: a chatfalon nem találkozunk a másik emberrel, nem látjuk az arcát, nem érzékeljük a reakcióit és az érzelmeit beszélgetés közben. Közvetlen kommunikáció során a metakommunikációs jelekből is olvasunk, reagálunk is azokra. Nagyon sokan nem ismerik a másodlagos kommunikációs jelzéseket, nem tudják lekövetni a másik ember érzelmi állapotát, megérteni azt, hogy mások mit miért cselekednek. A mentalizációs képességünkkel tudjuk mindezt felfogni, ami kisgyermekkortól formálódik, és kiemelt szerepe van emberi működésmódunkban. A beszélgetéseink nagy része pont arról szól, hogy igyekszünk megérteni vagy megvitatni a minket körülvevő személyekkel, hogy ki mit és miért mondott vagy csinált, vagyis próbáljuk értelmezni a szociális kapcsolatainkat. Ez a közösségbe való beilleszkedés alapja. Ahogyan az is, hogy el tudjuk mondani érzelmeinket, mikor, miért vagyunk egy bizonyos lelkiállapotban, mi idézte elő a dühömet, örömömet, szomorúságomat stb. Meglepő, de sok embernek ez nem megy. A netezés miatt észrevétlenül szigetelődünk el egymástól, a közösségektől. Változás csak akkor érhető el, ha tudatosságra neveljük a gyerekeket, s arra tanítjuk őket, hogy csak akkor kapcsolják be ezeket az eszközöket, amikor konkrét céljuk van velük, és csak meghatározott időre üljenek a képernyők elé. S talán akkor megtalálják a „saját helyüket” a virtuális világban, s felismerik a benne rejlő veszélyeket is.

Veszélyek, zaklatás – ha valami nem oké, merjen nemet mondani rá

A pandémia alatt itthon is megnőtt a gyermekek online szexuális kizsákmányolása – közölte a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) kommunikációs igazgatósága. Az NMHH internetes tájékoztató és segítségnyújtó szolgálata szerint a 2021-es bejelentések több mint 70 százaléka gyermekpornográfia kategóriában érkezett, valamint megháromszorozódtak a kiskorúak védelmében érkező bejelentések is. A jelentésből kiderült, a gyermekek által saját magukról készített intim képekhez kapcsolódó visszaélések száma nemcsak 2021-ben volt magas, de a növekvő tendencia várhatóan 2022-ben is folytatódni fog. Míg 2020-ban a felvételeken szereplő gyermekek 77 százaléka volt 13 évesnél fiatalabb, 2021-ben arányuk 82 százalékra nőtt. A lányok továbbra is jóval nagyobb mértékben érintettek.