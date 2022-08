– Nemcsak Európában, hanem világviszonylatban is a felesleges kilóktól szenvedő emberek nemzetei közé tartozunk, s a legfrissebb statisztikák szerint a magyarok 57 százaléka túlsúlyos, míg 24,8 százalék már az elhízott kategóriába tartozik. A Covid-időszak némileg még rontott is a helyzeten, hiszen az otthon töltött hetek, hónapok alatt átlagosan 3-4 kilogramm plusz „szaladt fel” – idézte lapunknak az adatokat dr. Zilahi Zsolt háziorvos, belgyógyász, kardiológus főorvos, aki diabetológus-, lipidológus-szakvizsgával is rendelkezik, és nem rejtette véka alá, a nem kívánt súlytól sokkal nehezebb megszabadulni, mint azt felszedni.

Számos oka lehet

– A testtömegindex (BMI) pontos képet ad az elhízás mértékéről. A BMI a kilogrammban mért testtömeg és a méterben mért testmagasság négyzetének hányadosa, ami normális súly esetén a 18,5–24,9 közé esik, túlsúlyról 25–30 közötti értéknél beszélünk, elhízásról pedig 30 felett – magyarázta a legismertebb képletet a főorvos, s amikor az okokhoz ért, rögtön a genetikai hátteret említette.

– Amikor egy vagy két gén hibája áll az elhízás hátterében, akkor ez ellen nem sok mindent tudunk tenni, de rendszeres testmozgással, kiegyensúlyozott táplálkozással az egészség megőrzéséért annál többet – jegyezte meg dr. Zilahi Zsolt, s kitért arra is, a vizsgálatok szerint amelyik családban az egyik szülő elhízott, ott kétszer, ahol mindkettő, már négyszer nagyobb az esély arra, hogy a gyermek is túlsúlyos lesz. Ebben szerepet játszik a környezeti hatás, a szocializáció, a mintakövetés, ami lehet a helytelen táplálkozás is.

– Tapasztalataim szerint az emberek többsége pontosan tudja, hogy mi áll a túlsúlya hátterében, legyen szó cukorban, zsírban, szénhidrátban dúskáló étkezésről, a dohányzás elhagyásáról, a mozgásszegény életmódról vagy gyógyszer mellékhatásairól – tette hozzá a főorvos, mert bizony a diabétesz elleni, a hormonokat befolyásoló, az idegrendszerre ható gyógyszerek súlygyarapodást okozhatnak. Rossz hatással van a testsúlyra az alváshiány, a depresszió, az evészavar, a központi idegrendszer zavara, a bélflóra elváltozása, de endokrin okok (például a pajzsmirigy-alulműködés, mellékvese-problémák) is állhatnak a háttérben, sőt vírusfertőzés is okozhat elhízást – sorolta a főorvos. Arra figyelmeztetett, hogy ha valaki jelentős testsúlytól szeretne megszabadulni, vagy nem biztos az okokban, mindenképp kérje legalább a háziorvosa tanácsát. A divatdiéták nem biztos, hogy mindenkinél sikeresek lesznek, sokszor előjön a jojóeffektus, azaz a leadott kilók gyorsan visszatérnek, sőt tovább gyarapodnak.

Mindenre szükség van

– A szervezetnek minden táp­anyagra szüksége van, ezért nagyon veszélyes az is, ha ész nélkül szedik a reklámozott készítményeket, vagy valaminek (szénhidrát, zsír stb.) a teljes elhagyása mellett döntenek, mert az súlyos hiánybetegség kialakulásához vezethet, kiürül például a szervezet ásványianyag- és vitaminkészlete – mutatott rá a veszélyes következményekre dr. Zilahi Zsolt, de nyomatékosította: az orvos csak akkor tud segíteni a testsúly csökkentésében, ha a páciens erős elhatározással és motiváltan vág bele az életmódváltásba.

– Ez nem a két nap alatt bekövetkező csoda kategória, kitartás, fegyelem kell hozzá – oszlatott el illúziókat a főorvos. Persze van varázsszó: kalóriacsökkentés. Nőknél 1200, férfiaknál 1500 legyen naponta a kalóriabevitel, az arányoknál pedig arra figyeljenek, hogy a szénhidrát ne legyen több 45, a zsír 30 százaléknál, a rost azonban haladja meg a 30, a fehérje – lehetőleg növényi – pedig a 25 százalékot. Ha szénhidrát, akkor pedig válasszuk a lassan felszívódót, keressük a teljes kiőrlésű termékeket – tanácsolta dr. Zilahi Zsolt, aki hangsúlyozta: a folyadékfogyasztásra is nagy figyelmet kell fordítani, ha betegség nem tiltja, a vízfogyasztás érje el a 3 litert, ellenben kerüljük az alkoholt.

Nagyon fontos gyümölcsöt enni, de sajnos azok is tévúton járnak, akik azt hiszik, ha csak gyümölcsöt esznek, akkor hamar lefogynak. A magas cukortartalmú, édes gyümölcsökkel – például szőlővel, banánnal, érett sárgadinnyével, őszibarackkal – épp ellenkező hatást érnek el, ugyanis a bennük lévő fruktóz túlzott mennyiségben már ártalmas lehet.

A zsírégetéshez kihagyhatatlan a mozgás, enélkül a diéta sem vezet olyan gyorsan a várt eredményhez.

– Szánjanak hetente háromszor időt arra, hogy kardiomozgással, intenzív sétával, kocogással, futással és kerékpározással megdolgoztassák a testük minden sejtjét, szövetét, izmát és ízületét, egyszer vagy kétszer pedig vegyenek súlyzót is a kézbe – mondta a főorvos, s fél évnél hamarabb ezt ne hagyják abba.

– Ne keseredjenek el, ha a kezdéskor csak heti fél kilo­grammot veszítenek a súlyukból, a későbbiekben ez az érték nőni fog. A rokonok, barátok támogassák a túlsúlytól szabadulót, ne bántsák, amennyiben csak lépésekben halad, inkább bátorítsák, erősítsék őt.

Amit este esznek, az duplán hasznosul, ezért lehetőleg 18 óra után már ne egyenek, ha mégis nagyon éhesek, akkor egy zsírszegény, sovány joghurttal, egy almával űzzék el az éhséget, s egy maréknyi dió, mandula, mogyoró ajánlott, akár étkezések közben is lehet ezzel nassolni, a magas rosttartalma miatt hálás lesz érte a szervezet, és segíti a fogyást is.

Súlyos szövődmények

A túlsúly, illetve az elhízás súlyos szövődményeket okozhat: kiemelkedő szerepük van a szív- és érrendszeri, mozgás-, légzőszervi és ízületi megbetegedések kialakulásában, ott állnak a diabétesz hátterében. A nagy súllyal élők körében gyakrabban fordul elő a reflux, a visszér, az alvási apnoe (horkolás), a zsírmáj, de a daganatos betegségekért is felelős lehet – szedte csokorba az elhízás következményeit dr. Zilahi Zsolt, aki szerint bármely életkorban érdemes időt és energiát szánni a diétára, az ideális testsúly elérésére, ám 80 év felett már nem ajánlott a fogyókúra.

BM