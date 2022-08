Számos kitüntetést vehettek át Szabolcs-Szatmár-Bereg megye vadászai is szombaton Tiszadobon az Országos Vadásznap keretében. A Hajzer család duplán is örülhetett, hiszen két családtag is kapott elismerést.

Hajzer Szabolcs az Országos Magyar Vadászati Védegylet Magyar Vadászatért érdem­érmét vehette át dr. Jámbor Lászlótól, a védegylet alelnökétől. Hajzer Szabolcs hivatásos vadászként a megyében és az Északerdő Zrt.-nél is kiemelkedő szakmai munkát végzett. Emellett kiemelkedő eredményeket ért el sportlövőként is sörétes és golyós versenyszámokban is. Táj­egységi fővadászként a gondjaira bízott 111-es Tiszamenti Tájegységben szakmailag magas színvonalon folytatja munkáját. Tudását szívesen adja át, folyamatosan képzi a hivatásos vadászokat. A megyei területi szervezet koronglövő-csapatának oszlopos tagja. A Vadászkamara megyei területi szervezetének munkáját minden téren maximálisan segíti, a rendezvények szervezésében és rendezésében kiemelkedő szerepet vállal.

Mintagazdaság fűződik nevéhez

Az édesapja, Hajzer Lajos a Vadászkamara Érdemérmét kapta, a díjat ifj. Plavecz János, a Vadászkamara megyei elnöke adta át. Hajzer Lajos élete során kizárólag hivatásos vadászként dolgozott. Részint neki köszönhető, hogy a Nyírségi Nimród Vadásztársaságot évekig mint mintagazdaságot emlegették. Kiemelkedő figyelmet szentelt a fiatalok tanításának, a most középkorú hivatásosvadász-generáció nagy része tőle tanulta a szakma fortélyait. Aktív sportlövőéletet élt, sőt él a mai napig. Hajlíthatatlan jelleme és szókimondása mindenki előtt ismert és tisztelt. A Vadászkamara megyei szervezetének munkáját az első perctől kezdve segítette.

(A kitüntetések felsorolását hamarosan folytatjuk.)

