A fegyver megszerzésére és tartására vonatkozó kérdések rendszeresen visszatérőek a Vadászkamara életében. Többnyire az érdekli a leendő vadászokat, hogy a fegyver megszerzésének mi a menete és hogy van-e ez alól mentesség, esetleg könnyítés. Általában a sörétes fegyverrel való vizsgarésztől tartanak a leendő vadászok, és ez alól szeretnének mentességet kapni, hiszen – mint többen is hangoztatni szokták a vizsgára felkészítéskor –, inkább nagyvadra vadásznának. Fazekas Gergelyt, az Országos Magyar Vadászkamara Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetének titkárát kértük meg arra, segítsen eligazodni ezekben a kérdésekben.

– Hazánkban jelenleg két úton juthatnak legálisan fegyverhez azok, akiket a lőpor füstje megcsapott. Az egyik, hogy sportlövőként kívánják forgatni a fegyvert. Ehhez lövész egyesületi tagság mindenképp szükséges, illetve esetenként versenyzői minősítés is. Ekkor a rendőrség kizárólag a lőtéri használatra engedélyezi a versenyző szakágának (sörétes, 0,22 golyós, nagy kaliberű golyós) megfelelő fegyver tartását. Ezek az eszközök, bár sok esetben vadászatra is alkalmasak lennének, kizárólag lőtéren használhatóak – kezdte tájékoztatását a szakember.

– Magasabb jogosítványt és ezzel magasabb felelősséget is jelent a vadászati célú fegyver tartása. Ahhoz, hogy vadászati célra kérhessen fegyvertartási engedélyt a rendőrségtől valaki, először állami vadászvizsgát kell tennie. A vadászvizsga hangsúlyos része a golyós és a sörétes fegyver biztonságos kezelésének számonkérése, illetve a meghatározott szintet elérő lövészeti feladat teljesítése. Bár a lövészsport is számos veszélyt rejt, de az már önmagában is nagy könnyebbség a vadászattal összehasonlítva, hogy ott szabályozott lőtéri körülmények között történik a fegyver kezelés. A vadászvizsgán viszont azt kell bizonyítani a jelöltnek, hogy a vadászaton adódó szituációk mindegyikében biztonsággal kezeli a fegyvert. Nyilvánvaló, hogy ezt csak tankönyvekből, vagy a barátok tanácsai alapján nem lehet elsajátítani.

– Éppen ezért tették kötelezővé a vadászvizsga felkészítő tanfolyamot, ahol a 30 órás gyakorlati képzés nagyobb része a fegyver kezelésének begyakorlását szolgálja. Régebben volt lehetőség, hogy csak golyós vagy csak sörétes fegyverből tegyen vizsgát a hallgató. Ez a választási lehetőség 2013-ban megszűnt, a vadászvizsga során mindkét fegyverrel kapcsolatban bizonyítani kell a tudást. Azt pedig majd szabadon eldöntheti az újdonsült vadász, hogy milyen típusú fegyvert szerez be először. A jogalkotó szándéka a vonatkozó rendelet alapján egyértelműen az, hogy már a vizsgáig olyan szintet érjenek el a hallgatók, mely az önálló, tudatos és biztonságos fegyver kezelést garantálja – magyarázta Fazekas Gergely.

– A vizsgafelkészítő tanfolyamon is ennek szellemében vannak a foglalkozások. A golyós fegyver esetében könnyebb a pontos lövés kivitelezése, ellenben itt a fegyver bonyolultabb szerkezete (elsütő billentyű, gyorsító, biztosító, zárdugattyú) miatt nagyobb hangsúlyt kap a kezelés oktatása, míg a sörétes fegyver esetén a pontos lövés kivitelezése jelent nagyobb kihívást. Nagy segítséget jelent a modern digitális technika is a felkészülésben, hiszen olyan szimulátorok is rendelkezésre állnak már, melyekkel tökéletesen biztonságos körülmények között gyakorolhatják be a szükséges és célszerű mozdulatokat a vadászjelöltek. A világhálón számos olyan hirdetés, illetve információ található, amelyek a még járatlan leendő fegyvertulajdonos számára csábítóak lehetnek. A fegyver azonban nem játék. Az a hozzáállás, hogy majd a vizsga után begyakorlom magam, nem elfogadható eljárás. Egy rossz mozdulattal, egy véletlenül elsült fegyverrel okozott balesetre nincs mentség. Jobban járunk, ha olyan helyről tájékozódunk, ahonnan valós információkhoz jutunk. A vizsgáztatásra kizárólag a megyei Vadászkamara a jogosult, így érthetően ott érdemes tájékozódni, hiszen a vizsgát is a kamara szervezi. Minden érdeklődőt készségesen tájékoztatunk, kérdezzenek hát bátran, akik a vadászok nagy társadalmának tagjai szeretnének lenni – tette hozzá a titkár.

