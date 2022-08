– A nemrég Magyarországon koncertező Kiss együttes frontembere, énekese és basszusgitárosa, Gene Simmons amerikai popsztár is el volt ragadtatva, hogy képzett szakemberek képesek egy hét alatt olyan családfát elé tenni a jándi születésű, Holokauszt-túlélő édesanyjáról és felmenőiről, ami neki is újdonságot jelentett – így emelte ki legutóbb egy konferencián a levéltárak, azon belül a megyei levéltár szerepét és fontosságát dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő, megköszönve az intézmény igazgatójának, Kujbusné dr. Mecsei Évának a gyors segítségét. Mint korábban lapunkban is megírtuk, a képviselő júliusban nem csak megtekintette a karizmatikus együttes koncertjét, de utána személyesen is találkozott a magyar származású legendával, azt nyújtva át ajándékul, amit a levéltári szakemberek feltártak. Szavai nyomán kíváncsiak lettünk, hogyan zajlott a gyors és dicséretet érdemlő kutatás.

A határidőt az élet adta

– Ez egy valóban váratlan megkeresés volt, Dr. Tilki Attila elmondta: szeretné meglepni Gene Simmonst, és ehhez jó lenne, ha többet tudhatnánk a családjáról. Czapárné Helmeczi Alízzal mindjárt neki is láttunk a kutatásnak, ami nem volt egyszerű. Semmiféle adattal nem rendelkeztünk azon túl, amit az interneten meg lehet találni. Az ott találtak alapján elővettük az anyakönyveket, és az egyéb fellelhető forrásokat – mondta el a kérésünkre Kujbusné dr. Mecsei Éva.

– Persze családfáról nem volt szó, csupán neveket, születési, esküvői és halálozási adatokat tartalmazó leszármazási táblázatról, tehát nem valamiféle mívesen megrajzolt családfát kell elképzelni, sem másfajta látványos dokumentumot. Amikor családfáról beszélünk, egy őstől induló leszármazást értünk alatta, itt viszont a zenésztől indultunk és az ő őseit kerestük meg. Afféle vonalas táblázat készült, ám mint ilyen rendkívül érdekes, és úgy tudom, az ebben szereplő információt valamifajta ajándéktárgyon rögzítették.

– Egyébként valóban rendkívüli felkérés volt ez, amihez a határidőt az élet, vagyis a koncert időpontja adta. Utoljára Nagy Ferenc, a levéltár korábbi igazgatója készített – szintén felkérésre – hasonlót, George Pataki, New York állam akkori kormányzójának a családfáját dolgozta ki a megajándékozott nagy örömére. Nálunk nem a napi elfoglaltságunk része a családfakészítés, pedig rendkívül izgalmas feladat, feltéve, ha van elég idő hozzá. Ám ennek hiányában csak felkérésre és célirányosan foglalkozunk effélével – tette hozzá az igazgató.

Összlevéltári megmozdulás volt

Mint elmondta, egy rendes családkutatásnál minden apró adatnak utána kell nézni, gyakran váratlanul képbe került helyeken is. Klein (később Kovács) Jenőnek és feleségének Eszternek kocsmája volt, amiben kereskedést is működtettek. Felhívták a zsidó levéltárat, hátha ők is tudnak fontos információkkal szolgálni, de nem sikerült eredményt elérniük. Felkeresték a jándi anyakönyvvezetőt, s miután az apai szálak Budapestre vezettek, Budapest főváros levéltára is készséggel nyomozni kezdett. A családot Budapestről hurcolták el, de sem adat nem volt, sem csillagos házat nem találtak, hiszen az épületet a háború alatt valószínűsíthetően bombatalálat érhette.

– A szóban forgó budapesti kerületben, áll egy emlékmű, a kollégák oda is kimentek, hogy megnézzék, hátha szerepel rajta egy nyomravezető név, de nem volt. Klein Flóra neve nem is lehetett ott, hiszen a szülei és a testvére a haláltáborokban lelték halálukat, Flóra viszont megmenekült. Egyébként az anyai ágat egészen jól végig tudtuk vinni az anyakönyvek segítségével, illetve mindkét ágon egészen hosszan vissza tudtunk utazni az időben, olyan adatokhoz is hozzájutottunk, amiről Gene Simmons semmit sem tudott – hallhattuk.

Megkérdezték a beregszászi kollégákat is, van van-e bármilyen adatuk, a beregi zsidóság élete a beregszászi központ miatt mindenképpen onnan vizsgálható a legjobban. – A kinti kollégák az elsődleges segédletek alapján nem találtak semmit. Nem kizárt, hogy lenne ott valami rólul, vagy legalább a Vásárosnaményig húzódó terület zsidóságával kapcsolatban, ha bemehetnénk kutatni. De más a levéltári rendszerük. Nincsenek nevek, csak témák, és hosszabb, összekapcsolt iratok – magyarázta az igazgató.

Szívesen fogadnak újabb felkérést

Egy családfakutatás egyébként folyamatosan finomítható, el lehet indulni a testvérek irányába, megkeresve más intézményeket is. Ahhoz, hogy a Gene Simmos-kutatásban teljes kép bontakozzon ki, néhány kör még futható lenne.

– Mivel tudjuk, hogy a család kereskedelemmel is foglalkozott, Szatmár több településén, és a teljes jándi zsidóság körében szét lehetne nézni, főleg azokat a kereskedőket vizsgálva, akikkel kapcsolatban állhattak. Érdekes például, hogy az ősei között második világháborús hősi halott is volt. Csakhogy a halála után a nagymama újra férjhez ment, és a második házasságából született Flóra, az énekes édesanyja – tette hozzá Kujbusné dr. Mecsei Éva, elmondva, hogy ha további felkérés is érkezne hozzájuk, a kimaradt adatok felkutatása mellett mondjuk egy olyan, amiben a szatmári zsidóságot kellene bemutatni, nem zárkóznának el a további segítségnyújtás elől.

MJ