Amióta a pandémia nem szab gátat, a lovak közé csapott Makrai Benedek. A huszonhat esztendős nyíregyházi fiatalember lemezlovas-pályafutása két évig takaréklángon égett, csak zenéket gyártott, viszont elmaradtak a fellépések. Amióta újra kinyílt előtte a lehetőségek tárháza, Ázsiában máris olyan respektje lett, hogy dúskálhat a felkérésekben.

Nem zeneközpontú családban nőtt fel, ő az Apáczai-iskolában passzióból egy évig dobolt, aztán hét évig gitározott. A hat osztályos Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumba járt, amikor két hétig otthon tartózkodott:

– Emlékszem, hogy már akkor érdekelt: hogyan készülnek az elektronikus zenék? A tutorial összeállításokat figyelve képeztem magam, majd 2011-ben összeállt az első saját szerzeményem. Rá egy évre megnyertem egy nyíregyházi lemezlovas-versenyt, ami jó visszajelzés volt számomra, hogy ez az utam. A Budapesti Metropolitan Egyetemen szereztem a diplomámat, de tisztában voltam azzal, hogy a zenében mélyedek el, teljesedek ki. Mindcontrol néven építettem a szólókarrieremet, aztán a budapesti Maczeovics Kristóffal 2014 augusztusában megalapítottuk a SaberZ formációt. Onnan ismertük egymást, hogy kommenteltük egymás zenéit. Ő budapesti, én nyíregyházi, de a távolság nem volt akadály, megtaláltuk a közös hangot. Azóta az EDM/big room világában élünk, ahol a W&W támogatásával jelentettük meg a Maurice Westtel együtt készített Rhythm of the Night remixünket. A világ legnagyobb elektronikus zenei fesztiválján, a 2018-as Tomorrowlanden debütált a szám, ezzel robbantunk be. A fellépéseknél én állok a pult mögé, Kristóf a háttérben marad.

– Az elmúlt időszakban Ázsia jelentős része kinyílt előttünk. Zenéltünk Japánon belül Nagoyában és Tokióban, Thaiföldön pedig Bangkokban. Az év végére van ajánlatunk Szingapúrból, Indonéziából, Mianmarból és Vietnamból, sőt, októberben Kanadába utazunk.

Jonas személyében dán menedzserünk van. Külön menedzsment bonyolítja le a szervezést, az utaztatást. Bangkokba például Dubajon és Delhin keresztül jutottunk el. Az utóbbi időben próbáltunk zeneileg frissülni. A meglévő stílusunkat más köntösben, némi csavarral adjuk el, kísérletezünk, tesztelünk, és erre vevő a közönségünk. Nagy öröm látni, amint a zenénkkel érezhetően szórakoztatom a bulizók tömegét. Az is inspirál bennünket, amikor a kész zenénket feltöltjük a megosztókra, és sorjáznak a biztató kommentek.

Makrai Benedek nem egy végén égeti a gyertyát. Az ország vezető partiszervező cégénél marketingesként is dolgozik.

– Fizikálisan és mentálisan is rendben vagyok. Ha messzire utazunk, „turné üzemmódra” átkapcsol a szervezetem. Viszonylag jól viselem az időeltolódást, az éjszakázást. Mindig

olyan minőségi hotelben szállunk meg, ahol van konditerem, jacuzzi, masszázslehetőség.

Benedek egyetemistaként gyakran klasszikus zenére tanult. Közel áll hozzá a Metallica, a Slayer, leginkább a Red Hot Chili Peppers világát kedveli.

– Az ázsiai konyhám volt alkalmam többször kipróbálni. Összességében a tengeri herkentyűk kivételével mindent szívesen fogyasztok. Tetszik a fűszerek sokszínűsége, nagyon bejön a vegetáriánus szusi is.