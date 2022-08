A gyermekek számára a rendszeres mozgás, az egészséges életmód és a sport szeretete kiemelkedően fontos azért, hogy a lehető legmegfelelőbben fejlődhessen szervezet, hogy erős és fejlett izomzat, testalkat és egészségtudat alakuljon ki.

Az Élet Forrása Egyesület a májusban megrendezett II. Ápolók futása után lehetőséget adott arra, hogy egyenként is megmutassák, melyik pillanat volt a kedvencük a futáson, vagy melyik az a sportág, amit szívesen és önfeledten űznek mindennapjaik során, vagy melyik a kedvenc sportos emlékük. A rajzpályázat a Sport fontossága címet kapta, sok kreatív és szép mű került be a pályázat rajzai közé. A díjazás során az első, második és harmadik helyezett, valamint a különdíjas rajz alkotója nagyobb értékű tanszercsomagokat kaptak, és egy résztvevő sem maradt ajándék nélkül. Az egyesület - támogatójának köszönhetően – minden gyereket és egész családját meglepett egy tanszervásárlásra felhasználható kedvezményes kuponnal, hogy a tanév kezdetén egy kis segítséget is nyújthasson az iskolakezdésben. A díjátadón a szokásos jó hangulat, a felhőtlen beszélgetés, a gyermekzsivaj és persze, a torta sem maradhatott el.

- Csodás volt azt látni, hogy a fiatal generáció milyen aktív, mennyire energiával teli. Ezért is terveztük megmutatni a világnak egy rajzpályázat keretein belül, hogy a fejlődésben lévő szervezetnek mennyire fontos a testmozgás, mennyire szeretnek a gyerekek különböző sportágakat kipróbálni és rendszeresen mozogni – mondta el Kiss Hedvig, az egyesület elnöke.

Az Élet Forrása Egyesület rendszeresen szólít meg minden korosztályt azért, hogy kezdjenek el sportolni vagy éppen folytassák az eddigi tevékenységeiket.

KM