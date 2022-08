Többféle töltött káposzta, trepanca (nokedlileves), csőröge, kötöttészta leves húsgombóccal és karcagi birkapörkölt is készül szeptember 4-én, vasárnap a Sóstói Múzeumfaluban, ahol természetesen gólyafosból sem lesz hiány – még mielőtt bárki félreértené: ez a farsangi fánk népies neve, vagyis ezt a finomságot is megkóstolhatják A régi Magyarország ízei gasztrofesztiválra kilátogatók.

Nagyszüleink ételei

– Ötödik alkalommal rendezzük meg a fesztivált, melyen nem a megyei gasztronómia a főszereplő – mondta el az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza alpolgármestere, aki hozzátette: a régi idők tudását kínálják a vendégeknek.

– Szüleink, nagyszüleink korának ételeit készítik el a csapatok, ehhez pedig keresve sem találhatnánk autentikusabb helyszínt a múzeumfalunál, ami egyre népszerűbb: az idén már 82 ezren keresték fel a skanzent és ezzel túlszárnyalták a tavalyi látogatószámot. Ez azt jelenti, hogy megtalálták az utat a vendégekhez – mondta az alpolgármester.

Bemutatót is tartanak

Baloghné Szűcs Zsuzsanna, a Sóstói Múzeumfalu igazgatója úgy fogalmazott: minőségi ételekkel és minőségi programokkal várják vasárnap a látogatókat, és egy biztos: mindenki talál majd olyan ételt, ami az ízlésének tökéletesen megfelel.

– Az 10 órakor kezdődő ünnepi megnyitó után az In Ferro Veritas csoport tagjai élettel töltik meg az Árpád-kori falut, és nem csak a X–XIII. század hagyományait elevenítik fel, közelebb hozva ezzel a ma emberéhez a több száz évvel ezelőtti időket, de a korszak ételeit is elkészítik. A fennállása 40. évfordulóját ünneplő megyei népművészeti egyesület bemutatja értékeit, de a fafaragók, szövők, kosárfonók bemutatót is tartanak. Vendégünk lesz a bihari népművészeti egyesület, ők az ételeiket is elhozzák Nyíregyházára. Itt lesz és műsort ad Gulyás László vándormuzsikus, találkozhatunk a Langaléta Garabonciásokkal, s koncertet ad a FolkBeat – mondta a programokról az igazgató, aki egy új kezdeményezésről is beszámolt.

– Elindítjuk a „Fogadj örökbe egy portát!” akciót, úgy, hogy az első örökbefogadót már be is jelenthetjük: hosszú ideje nagyon jó kapcsolatot ápolunk a Tánctanodával, mely a jánkmajtisi porta gazdája lesz, s ügyel például a tisztán tartására – mondta Baloghné Szűcs Zsuzsanna, akitől megtudtuk: a kóstolójegy ára nem változik, azaz ebben az évben is 300 forint lesz.

SzA