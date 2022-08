A száj formája rengeteget elárul az emberről, a személyiségről, leginkább pedig az éppen aktuális lelkiállapotról. Neked melyik ajak tetszik a legjobban?



Melyiket választanád most?

1. Lefelé ívelő, mégis szexi száj



Ha ez a száj az, ami első ránézésre megfog, akkor tombol benned egy igazi vágyakozó nő. Nem is rejted véka alá az érzéseidet, álmaidat, azonnal megmutatkozik, mi lakozik benned. Hiába is takargatnád. Engedj teret a vágyaidnak, ne fogd vissza magad! Szinte minden nőnek van az életében ilyen időszaka, tombolnak a hormonok? Vagy csak egy szép emlék jut eszedbe erről a képről? Bátran vállald fel érzéseidet.



2. Kerekedő, duzzadt szép forma



Ha ez tetszik most neked, akkor valószínűleg eszed ágában sincs visszafogni magad. Tombol benned a nő, izgalmakkal teli időszakot élsz meg. Nem csak vágyakozol, de teszel is azért, hogy megvalósuljanak életedben azok a célok, melyeket kitűztél magad elé. Legyen ez egy egy éjszakás kaland, vagy éppen egy kiszemelt állás, amiről régóta álmodozol. A magánéletedben és a hivatás terén is mozog körülötted az energia, te alakítod tudatosan a világodat.



3. Egyenes, formás ajkak



Hétköznapinak tűnnek a dolgok az életedben, úgy tűnik, kicsit földhözragadt vagy. De ez az időszak igenis termékeny lehet, most megalapozhatod a jövődet. Elszánt és kimért is vagy egyszerre, tudatosan tervezel. Céljaid eléréséhez minden nap érdemes egy lépést tenni. Nem a lángoló szenvedély az eszközöd, de így kézzel fogható eredményekre számíthatsz. Tudatos nő vagy!



4. Egyforma ajkak



Békében vagy most éppen önmagaddal, harmóniára is törekszel folyamatosan. Lehet rád számítani, úgy tűnik, minden rendben van veled. Nyugalom vesz körül, de ne felejtsd el, hogy az élet örök körforgás és változás is egyben, nem marad ez így mindig, lehet hamarosan másik formát választanál. Szexis nő vagy, akiben belül éppen egyensúly van. Becsüld meg ezt az időszakot, emlékezz majd vissza, amikor erős tűz lobog benned!



5. Alul dúsabb száj



Energikus, kalandvágyó vagy. Igyekszel a legtöbbet kihozni az életedből. Szárnyal a benned lévő nő. Ne add fel, éld meg és élvezd ezt az időszakot. Engedd el azt, amikor visszavonultan, befelé fordulva töltötted a napjaidat, mindennek meg van a helye. Merd most kiengedni a felszabadult, szabad nőiességed. Az sem baj, ha időnként kicsapongónak érzed magad. Eljön az idő, amikor ezeket a tapasztalatokat kamatoztatni fogod.



6. Íves duzzadt ívek



Bár ez a forma nőiességet fejez ki, valószínű mégis kicsit visszahúzódó vagy. Képes vagy megküzdeni azzal, amit most az élet feladatként ró rád. Nem a külvilágnak élsz, hanem most te vagy fontos saját magadnak. Önbizalmad növekedhet ebben az időszakban, erősödhetsz. De most nem vágysz társaságra, és nagy bulikra sem. Ez számodra egy tanulási időszak, most ülteted el a magvakat. Hamarosan megjelenhet a benned lévő szépség és kreativitás is. Éppen átalakul a személyiséged, adj magadnak időt.

