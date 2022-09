– Elégedettek lehetünk a 2022-es turisztikai szezonnal Leveleken. A település turisztikai vonzerejét a kemping és a szabad vízi strand adja, és ez utóbbit az aszály nagyon súlyosan érintette – árulta el lapunknak Nagy Viktor, Levelek alpolgármestere, a strand menedzsere. Mint Nagy Viktor elmondta, már az év elején látszott, hogy nagy vízhiány elé néz a víztározó, és egész nyáron szárazság volt, hiába várták a vízutánpótlást.

– Legalább egy méterrel alacsonyabb a vízszint a megszokottnál, ami a parton is jól látszik, de szerencsére ez nem befolyásolta a vízminőséget. Egész nyáron kiváló minősítéssel üzemelt a strand, ezt a Nébih folyamatosan ellenőrizte, és mi is nagy hangsúlyt fektettünk a vízminőségre. A legtöbb strandot negatívan érintette az aszály, mi már júliusban attól féltünk, hogy nem tudjuk befejezni a szezont a vízhiány miatt, ám sikerült átlendülnünk a nehézségeken – jegyezte meg Nagy Viktor.

Kedvelt a térségben

– Az augusztust még nem összesítettük, azt viszont már tudjuk, hogy minimálisan kevesebb látogatónk volt az idén, mint az elmúlt években. Az időjárás kedvező volt: többhetes forró időszakok voltak, ennek ellenére pici elmaradást észleltünk. Átlagosan 20-25 ezer vendégünk van egy szezonban, és elégedettek vagyunk, ráadásul a leveleki strand nagyon kedvelt a térségben – hangsúlyozta a referens, aki a jövőről is szót ejtett:

– Teljes felújításon és arculatváltáson esik majd át a komplexum, a munkákhoz a források rendelkezésre állnak, már csak a kivitelezés pontos időpontjai váratnak magukra.

Sikeres nyári szezont zárt a Sóstó-Gyógyfürdők Zrt., s attól függetlenül, hogy a park­fürdő már nem nyit ki az idén, a tófürdő még szeptember 20-áig fogadja vendégeit.

– Több mint 190 ezer vendéget fogadtunk eddig, a júniusi–júliusi számok a várakozásoknak megfelelően alakultak – mondta lapunknak Podlovics Lajos, aki hozzátette: a pontos augusztusi számokat még összesítik, ám az biztos, tavalyhoz képest jelentősen több, mintegy 70 ezerrel magasabb látogatószámmal zártak.

Tudatos marketingmunka

– A park- és élményfürdőben normál esetben a vendégeink 60 százaléka belföldi, míg 40 százalékát a külföldiek adják, ez utóbbiak aránya a pandémia miatt az előző két évben 10 százalékra csökkent, így az idei szezon egyik legnagyobb sikere, hogy újra elértük a 30 százalékot. Az eredményhez egy tudatos marketingmunka is hozzájárult, s kétségtelen, a szomszédban dúló háború itt is éreztette a hatását, ugyanis – érthető módon – jelentősen visszaesett az ukrán vendégeink száma. A Hunguest Hotel Sóstó szobaáraiban a fürdőbelépő is benne van, és miután az idén magas volt a szálloda kihasználtsága, így egy-egy nap 200–240 vendég is érkezett onnan – tette hozzá Podlovics Lajos.

A 2018–19-es felújítás után a pályázatban azt vállalták, hogy a tófürdő négy hónapig fogadja a fürdeni vágyókat, így a május 20-ai nyitás után szeptember 20-áig még fogadja a vendégeket, igaz már nem este 8-ig, hiszen biztonsági okokból augusztus 22-étől este 7-ig van nyitva a tófürdő a korábbi sötétedés miatt. Természetesen az Aquarius Élményfürdő, a Júlia Fürdő és a Fürdőház is várja a vendégeket, ahogy a fürdőgyógyászati kezelések is. – A nyár ebből a szempontból mindig egy kicsit holtszezon, de ennek ellenére a gyógykezelésre érkezők száma is egyre magasabb, a napi számok biztatók és stabilitást mutatnak – árulta el a megbízott vezérigazgató, aki megjegyezte: a szeptember mindig gyengébb, elsősorban az iskolakezdés miatt.

– Azt látjuk, hogy az emberek kedvelik a kezeléseinket, pozitívum, hogy időpontra érkeznek, nincs várakozás és magas a hatásfoka – mondta Podlovics Lajos.

Népszerű az éjszakai fürdőzés

Stílszerűen fogalmazva fejest ugrott a mély vízbe Márku Szabolcs, a nyírbátori Sárkány Wellness és Gyógyfürdő vezetője, ugyanis korábban a Nyírségvíz Zrt. helyi kirendeltségének munkatársa volt, május 28-án azonban már az irányításával kezdődött meg a szabadtéri strandszezon.

– Az időjárásnak köszönhetően a hétvégeken meg tudtuk tartani a rendezvényeinket, amiket nagyon szerettek a vendégek. Ezek főleg fitnesz- és zenés-táncos programok voltak. Nagyon vonzották a strandolókat az éjszakai fürdőzések is. Bár én csak május óta vagyok itt, de a kollégáim készítettek statisztikákat, s ebből jól látszik, hogy a látogatók számát vizsgálva a tavalyi évet túlszárnyaltuk, de a pandémia előtti esztendők látogatottságát még nem értük el. Természetesen azon dolgozunk, hogy ez minél hamarabb megvalósuljon – tekintett vissza a nyári hónapokra Márku Szabolcs.

– A strandolók többsége – közel 60-70 százaléka – a Partiumból és Erdélyből érkezett hozzánk. Igaz, a marketingünket is úgy építettük fel, hogy megnyerjük a határ túloldalán, viszonylag hozzánk még közel élő embereket. Ugyanakkor találkoztam olyan vendéggel is, aki Székelyföldről érkezett. Számukra a mi fürdőnk olcsó, tiszta, és jó szolgáltatásokat nyújt – folytatta a fürdő vezetője.

– Néha-néha szlovák vendégeink is vannak, bár ők a kisvárdai strandot keresik fel szívesebben, hiszen az jóval közelebb van hozzájuk. Vannak azonban, akik kíváncsiak ránk is, így továbbjönnek. A kempinget is főleg partiumi és erdélyi vendégek keresik fel, szeretik, hogy a szállásdíjban benne van a fürdő belépőjegye is. Úgy tapasztalom, hogy a nyírbátori és környékbeli lakosok mellett egyre több külföldi keresi fel a gyógyászati részlegünket – mondta Márku Szabolcs, majd utalt a jövőre is: – A fejlesztések érdekében figyeljük a pályázati lehetőségeket. A céljaink között szerepel az intézményünk energetikai korszerűsítése.