Nemcsak a horgásznak van szerencséje olykor, hanem az újságírónak is. E sorok írója csak egy fényképet szeretett volna készíteni a Leveleki-víztározóról az egyik készülő cikkéhez illusztrációnak, amikor arra lett figyelmes, hogy az egyik stégen egy férfi fotózza telefonnal a párját egy termetes ponttyal. Nem volt rest, s hamarosan már készült a fotó a házaspárról az újság számára is.

Hű társ a hitves a stégen is

– Szinte minden hétvégén horgászunk itt a víztározónál. Szeretem ezt a tavat, mert egy igazi vadvíz. Az idén kezdtem a víztározónál a horgászatot, ebben az évben vettem ezt a stéget. A legnagyobb rekordom eddig itt egy 12 kilogrammos ponty – mondta el érdeklődésünkre a Papon élő Gyetkó János, aki a feleségével, Gyetkóné Radvánszki Csillával várja rendszeresen a halak kapását.

Mint kiderült, a fényképen látható halat a felesége fogta, ugyanis megszerette immár ő is a horgászatot.

– A horgot ügyesen felcsalizza, a kapás után pedig bevág, s kivezeti a halat a stégig. Bár a készséget én dobtam be, a múltkor már azt is gyakoroltuk, így remélhetőleg előbb-utóbb mindent egyedül fog csinálni.

Nappal ettek a pontyok

A parton felállított kis sátor azt jelzi, hogy több napra jöttek a horgászok.

– Valóban így van. Tegnap délután érkeztünk, ma pedig már megyünk haza. Az éjszakai órákban is bent volt a vízben a készség, de sajnos most nem volt kapásunk, csak nappal fogtunk két pontyot – folytatta Gyetkó János, aki bár már gyermekkorában megszerette a horgászatot, komolyabban csak öt-hat éve kezdett el foglalkozni vele.

– A régi emlékek mindig bennem éltek, de pár éve elkísértem egy ismerősömet horgászni, s az a nap élményekben gazdag volt. Akkor döntöttem el, hogy újra fogok horgászni. A környező bojlis vizeket kerestem fel, voltam Őzetanyán, a Látóképi-víztározónál, a vasmegyeri horgásztónál. A demecseri Rober-tónál egy ­20+-os halat is sikerült fognom.

– Az volt minden vágyam, hogy Leveleken legyen egy stégem, mert szeretem a nagy vizeket. Most, hogy ez a kívánságom teljesült, csak ide járok. Egyszer-kétszer a folyóvízi horgászatot is kipróbáltam, egyszer horogra is akadt a Tiszán a zsurki szakaszon egy 17 kilogrammos amur. Harcsát eddig még nem fogtam, de a Leveleki-víztározó híres a harcsáiról, szeretném majd itt kipróbálni a harcsázást, de ahhoz még sokat kell tanulnom, meg teljesen más felszerelést is kell beszereznem – folytatta Gyetkó János, aki kamionosként dolgozik.

Lazulásról szó sincs

Amikor felvetettük, hogy az országúti stressz után biztos jó a tónál megpihenni, meglepő választ adott:

– Lazulásról szó sincs, sokkal fáradtabb vagyok, mintha egész nap vezetnék. Egyrészt fárasztó spombbal az etetés, másrészt állandóan azon agyalok, mi mindent kellene másképpen csinálnom a siker érdekében.