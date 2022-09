Sok vadász él közöttünk, akik szívesen papírra vetik kalandjaikat, gondolataikat. Közéjük tartozik Áfra Miklós is, aki az Életem fűszerei című könyve után immár egy másodikkal jelentkezett, aminek a borítóján ez olvasható: Jegyző-könyv.

Ne riasszon vissza senkit sem azonban ez az elnevezés. Arra utal, hogy a szerző több évtizeden keresztül jegyzőként dolgozott Tiszalökön és a környező településeken, s úgy érezte, stílszerűen most a hivatalos műfaj, a „jegyzőkönyv” formájában jelenteti meg írásait, amelyekben szó van a természet adta élményekről, a sikeres vadászatokról, de nem hallgatja el a lelki vívódásait sem.

Hiányzott az alkotás

– Ebben a második könyvemben az eddig meg nem írt, de igen emlékezetes vadászataimat gyűjtöttem össze. Mindebben szerepet játszott az is, hogy nyugdíjas lettem, s nagyon hiányzott az alkotás. A sors megadta azt a lehetőséget, hogy olyan történeteket írjak meg, amelyek a kedvemre valók, s így gyakorlatilag kétszer élhettem meg a vadászkalandokat: egyszer kint a természetben, a másik alkalommal pedig az íróasztal mellett. A közelmúltban írtam meg egy olyan sztorit, ami harminc évvel ezelőtt történt meg, de sikerült úgy felelevenítenem, mintha a napokban lett volna. Tulajdonképpen az írás számomra egy meditációs folyamat, egy időutazás. Teljesen kikapcsolja az emberből a külvilágot, s nagyon jó érzés visszatekinteni a múltba – mondta el új könyvéről Áfra Miklós.

Más dimenziót jelent a kutya

– Ezek a történetek a megyéhez kötődnek, főleg lakóhelyemhez és térségéhez, Tiszalökhöz, Tiszadobhoz. Igaz, az utóbbi időszakban már Buj is szerepet kapott a kalandok között, ugyanis Vinnai Attilához szoktam menni a kutyával utánkeresésre, s ott is történik mindig valami emlékezetes. Úgy gondolom, a második kötetemben az utóbbi éveken van a hangsúly, de mint említettem, visszatekintek a húsz-harminc évvel ezelőtti időszakokra is.

Ha már említette a kutyát. Mióta vadászik a hűséges segítőtárssal? – kérdeztük.

– A kezdetek óta vadászom kutyával, úgy is mondhatnám, hogy én csak kutyával tudok vadászni, mert ez teljesen más dimenziója ennek a tevékenységnek. Kutya nélkül nem is érzem jól magam a vadászatokon. Amikor elpusztult az egyik szeretett ebem, nem is mentem el társas vadászatra.

– Most egy gordon szetterem és egy német vizslám van. A gordon szetter már tízéves, sajnos kiöregedett a vadászatból. A koromnál fogva a tévedés lehetőségét már nem szívesen vállaltam be, a német vizslában csalatkozni nem lehet. A fajtajelleg visszaadja azokat az értékeket, amelyek a kutyában kódolva vannak.

– Nem akarok mélyen belemenni, de az utóbbi évtized tapasztalatai alapján úgy látom, a magyar vizsla esetében általánosságban igénytelen a tenyésztési kultúra. Belevittek ugyanis olyan hibás géneket, amelyek bármikor visszaköszönhetnek. Sokat jelent a genetika, a fogékonyság, de ahogy belőlünk sincs két egyforma ember, úgy a kutyáknál sincs. A magyar és német vizslában – ami nálunk a kontinensen elterjedt – benne van az apportkészség.

– A gordon szetter nem azért van, hogy apportírozzon, vagyis visszahozza az elejtett állatot, az csak azért van, mert felkutatja a vadat, ugyanis nagyon jó orral rendelkezik. Az apport megtanítása a számára az egy külön művészet. A gordon szettereimet minden egyes vadfajra – fácánra, kacsára – külön-külön meg kellett tanítanom. Amíg nem tanítottam meg neki, hogy mi az a pézsma, odament, megnézte és visszajött.

– Viszont az a gordon szetterem, amit Angliából hozattam, s pici kora óta tanítottam, mindent visszahozott hozzám.

Zöld, barna, fehér...

A történetekhez az illusztrációkat maga a szerző, Áfra Miklós készítette. Honnan vajon a művészi hajlam?

– Nincs művészi hajlam, egyszerűen nehéz mostanában illusztrátort találni, másrészt arra törekedtem, hogy minél többet adjak önmagamból.

Vajon lesz-e a két könyvnek még folytatása?

– Először úgy voltam vele, hogy nem, de most már más állásponton vagyok. Az első zöld színű volt, az a remény, a várakozás színe. A második könyv borítója a barna színt kapta, ami már az elmúlást szimbolizálja, s ezek után lehet, hogy lesz még egy fehér színű is...