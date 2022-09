Mintegy húsz pálinkafőzde és számos újdonság várja az érdeklődőket a 22. Gyulai Pálinkafesztiválon, ami szeptember 15-én, csütörtökön a Kárpát haza pálinka lovagrendjeinek felvonulásával kezdődik és 17-én zárul. Az Erkel Ferenc, a Himnusz és a Bánk Bán zeneszerzőjének szülővárosában csütörtökön 17.30 órakor kezdődő seregszemlén megyénket a szilvakék egyenruhás Szatmár-Beregi Pálinka Lovagrend Egyesület és az almapirosban pompázó Szabolcsi Pálinka Lovagrend felvonuló tagjai képviselik. Az idén az alma a fesztivál kiemelt pálinkafajtája, ebből készül majd el a nemzeti összetartozás pálinkája is, amelyhez a lovagrendjeink által is képviselt földrajzi tájak mellett párlatokkal járult hozzá a Vajdaság, Erdély, Kárpátalja, Felvidék, Drávaköz és a Muravidék is. Szombaton Kiss-Rigó László, a Szeged-Csanádi Egyházmegye püspöke áldja meg az összetartozás pálinkáját, amely egyedi sorszámmal ellátott, névre szóló Herendi Porcelán butéliákba kerül. A 23 éve útjára indított fesztivál oda nőtte ki magát, hogy csaknem az ország összes kereskedelmi főzdéje jelen van több száz pálinkával, melyeknek a kóstoltatására is lehetőséget kaptak. Pénteken hirdetik ki a Brillante-2022 Nemzetközi Pálinka- és Párlatverseny eredményét, amelyre az idén 990 minta érkezett.

Külön kategóriában ismét megmérethették magukat a kereskedelmi főzdék is. Ám a szervezők az idén is a pálinka és a gasztronómia kapcsolatára helyezték a hangsúlyt. A pénteki látványfőzésen és kóstolón a pálinkavilág ismert szereplői az agrárszakma szakembereivel közösen készítenek ételeket a magyar vidék szezonális alapanyagaiból és almapálinkából. Pálinka ízutazás címmel a magyar szakácsválogatott egykori csapatkapitánya mutatja be az ételek és az almapálinka találkozását szombaton. Ugyancsak szombati újdonság, hogy a fesztivál keretében tartják meg a Békés Megyei Vadász- és Horgásznapot is, amelyen vad- és halételeket főznek és kóstoltatnak, de lesz vadászati térzene, agárfuttatás, solymász- és vadhívó bemutató, sőt trófea- és preparátum-kiállítás is. A részletes programkínálat a www.gyulaipalinkafesztival.hu oldalon tekinthető meg.

GB