Pénteki programok

Móricz Zsigmond Színház

Bencs-villa

17 óra: Többszemközt Náray Erikával

Krúdy Kamara

17 óra: Ketten egyedül (Art-Színtér)

Nagyszínpad

19 óra: Miss Daisy sofőrje (Veres 1 Színház)

Rózsakert Szabadtéri Színpad

20 óra: A dominógyilkosság (Játékszín)

Kossuth tér 17 óra: Akrobaták 17.30: Törpeshow 18 óra: Folkfusion Band-koncert

Nagyszínpad

19 óra: Orkesta Mendoza-koncert 20.30: Hooligans-koncert

VIDOR Kert

16 óra: Utazás Komposztániába (Kalamajka Bábszínház)

22 óra: Tortuga-koncert

23 óra: Sunshine birthday party, ­Groovehouse

Timpex Aréna

19.30: Csárdáskirálynő (Nemzeti Lovas Színház)

Ez lesz az utolsó olyan nap a fesztiválon, amikor két együttes is koncertet ad a Kossuth téri nagyszínpadon, érdemes tehát élni a lehetőséggel!

Felpörgetik a közönséget

Az első fellépő a világ másik feléből, az amerikai egyesült államokbeli Arizonából jött el Nyíregyházára: az Orkesta Mendoza latinos temperamentumot hoz a fesztiválra. A frontember, a multiinstrumentalista Sergio Mendoza „indie mambónak” nevezett latin stílusok keverékét játssza cumbiával, merenguével és rancherával fűszerezve. Az Orkesta Mendoza sok-sok bájjal adja elő dalait, zenéje nem a régmúlt korszakok múzeumi minőségű reprodukciója, hanem élő, lélegző muzsika. Akárhol is játszanak, felpörgetik a közönséget – ma este a nyíregyházit.

A Hooligans fél kilenckor csap a húrok közé

Fotós: Fotó: Vidor.eu

Kendőzetlen igazság

Az őket követő Hooligans több mint 25 éve alakult, és nemcsak hogy még mindig működik, de népszerűbb, mint valaha. A legutóbbi, Zárt- osztály című albumukról több slágert ismerhet is a közönség: az Evolúció, a Kendőzetlen igazság, a Túlélő című dalok után az Elindul a lejtő is a koncertrepertoárban szerepel, természetesen az elmúlt negyedszázad legnagyobb slágerei mellett. A turné állomásain minimum százperces koncerteket kapnak a rajongók, s a vizuális élmény sem marad el, hiszen a Hooligans igazi koncertshow-val várja a rajongókat. Aki egy jót akar bulizni, annak a mai koncertjük kötelező!

Gitárszólók, rapbetétek, népzenei motívumok



Koncert a téren.

Ma délután hattól érdemes megállni a városháza előtt, ugyanis a Folk­fusion Band ad koncertet, ez pedig garanciát jelent a jó zenére. Az együttes 2006-ban alakult Nyíregyházán. Kezdetben a hagyományos magyar népzene modernizálása volt a fő csapásirány, aztán, ahogy egyre több zenész fordult meg a csapatban, úgy tisztult le a mára védjegyükké vált stílusuk. „Egy zenei vegyeskereskedést vezetünk, amiben súlyos gitárszólók, vicces rapbetétek, elszállós témák, népzenei motívumok akár egy dalon belül is előfordulnak” – így jellemzik magukat a zenészek, akiknek eddig három lemezük jelent meg, a Folkpack, a Második és a Z-űrutazás. 2016-ban a zenekar a tizedik születésnapját egy különleges szimfonikus koncerttel ünnepelte, egy évvel később a VIDOR nagyszínpadán is fellépett. Ezúttal is hallhatjuk őket, csak éppen a tér másik oldalán.

Felléptek már a nagyszínpadon is

Fotós: Km-archív

Nyíregyházi zenészek tornacipőben

A Dal 2020 a Tortugának országos ismertséget és népszerűséget hozott.

Az egyre népszerűbb Tortugával találkozhatnak ma este tíztől a VIDOR Kertbe látogatók: az együttes, amit 2018-ban alapított négy fiatal nyíregyházi srác, a Sunshine FM szülinapján lép fel. Bemutatkozó lemezük a Tapsolj és Tátogj! 2019-ben jelent meg, amivel megmutatták, hogy mi is az a tornacipős rock ’n’ roll! A zenekart energikus előadások, kendőzetlen dalszövegek, féktelen bohémság jellemezi. A csapat jelszava: „Ne bonyolítsd túl, játszd azt, ami kijön belőled, minden korlát nélkül.” A Tortuga számára a 2020-as év óriási sikert hozott: megkapta A Dal 2020 szakmai zsűrijétől az Év Felfedezettje díjat. Ez a mozi Azóta állandó résztvevői az ország legnagyobb fesztiváljainak, rendezvényeinek, Nagy Feró az egyik műsorában a kedvenc fiatal rockzenekarának nevezte a bandát. Az idén nyáron jelent meg a legújabb nagylemezük, ami Ez a mozi címre hallgat. A zenekar folyamatosan új klipekkel, dalokkal jelentkezik, amiket a legnagyobb online zenei szolgáltatóknál és a YouTube-csatornájukon is promotálnak. Az új lemezük egyik korábban megjelent dala, a Csak te vagy felkerült a Petőfi rádió Top 3 slágerlistájára, és minden bizonnyal ma este a ­VIDOR Kertben is elhangzik.

Szeretet, tisztelet és barátság

Egri Márta, Kálid Artúr és Pál Tamás jutalomjátéka az előadás.

Tiszta barátság. A Miss Dai-sy sofőrje az 1940-es évek Atlantájában játszódik. A zsidó származású nyugdíjas tanárnő, Miss Daisy Werthan magányosan él, de nagyon aktívan. Szentül hiszi, hogy mindent el tud intézni egyedül – így számos balesete után az autóvásárlást is –, és mivel véleményét nem rejti véka alá, nem is siet senki a segítségére. Kivéve Hoke Colburnt, aki Daisy fiának megbízásából sofőrként szegődik mellé. A kapcsolatuk nem indul zökkenőmentesen, ám az évek során barátsággá alakul. Ugyanazt keressük Ha képesek vagyunk kilépni az előítéleteink fogságából, könnyen kibontakozhat előttünk egy másik személyiség, aki ugyanúgy érez, ugyanúgy szeret, fél, örül, sír, vágyakozik, elbukik és sikereket ér el, mint mi. Mindannyian ugyanazt keressük, csak másképp – ezt mutatja meg a Veres 1 Színház előadása ma héttől a nagyszínpadon.

Fotós: Vidor.eu

Operett lóháton – ma este a Timpex Arénába

A VIDOR Fesztivál kínálatát évek óta gazdagítják lovas színházi előadások, a műfaj kedvelői pedig nem panaszkodhatnak, hiszen az idén két előadást is láthatnak. Ma este 19.30-tól a Timpex Arénában a hazai operett-történet legtöbbször játszott művét, Kálmán Imre világszerte népszerű darabját, a Csárdáskirálynőt nézhetik meg az érdeklődők. A történet főszereplője Edvin herceg, aki rajong Szilviáért, a Pesti Orfeum csillagáért, de arisztokrata családja ellenzi a rangon aluli kapcsolatot, s a szülei mindent elkövetnek, hogy eljegyezze Stázi grófnőt. A cselekményt a bolondos Bóni gróf és az orfeum törzsvendégei bonyolítják, a végén persze mindenki boldog lesz szíve választottjával, s közben felcsendül a Te rongyos élet, a Hajmási Péter, az Emlékszel még. A Nemzeti Lovas Színház egyik legnépszerűbb produkciójában Deák-Lőrincz Andreát, Bognár Hajnalkát, Pintér Tibort, Ilyés Jenifert és Mohácsi Márkot láthatjuk.

A Nemzeti Lovas Színház a Csárdáskirálynőt mutatja be

Fotós: VIDOR.EU

Születésnapi buli lesz a VIDOR Kertben

Ma este a VIDOR Kertben ünnepli születésnapját a Sunshine FM, a Birthday Night a Tortuga és a Groovehouse koncertje után fergeteges bulival zárul, melyen a rádió népszerű lemezlovasai gondoskodnak a jó hangulatról. A Groovehouse közel 25 éve van jelen a magyar könnyűzenei életben, legsikeresebb dalai a Hajnal, a Hol vagy, nagy szerelem?, a Vándor, az Ébredj mellettem – e jól ismert nótákat a rajongók ma biztosan hallhatják.

Többszemközt a Bencs-villában

Az elmúlt években hagyománnyá vált, hogy egy-egy, a fesztiválon fellépő művésszel a Bencs-villában is találkozhatnak az érdeklődők – tavaly például Szulák Andrea volt a Többszemközt vendége. Ebben az évben Náray Erikával beszélget Kováts Dénes: a népszerű színésznő, akit sokan ismerhetnek a Menopauza című darabból, az idén a Játékszín A dominógyilkosság című előadásában lép fel a Rózsakert Szabadtéri Színpadon. A ma 17 órakor kezdődő beszélgetés során mesél a színházról és arról is, kinek kölcsönzi a hangját legszívesebben.

Náray Erika

Forrás: Vidor.eu

Új dalok a nagyszínpadon

Genezis című albumát mutatta be szerdán a fesztiválon Dolhai Attila, a kisvárdai születésű énekes vendégeként Janicsák Veca lépett színpadra.

Fotós: Dodó Ferenc

