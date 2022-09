Nincs kérdés, a telefonjaink a kezünk meghosszabbításai lettek. Jószerével már mindent azzal csinálunk: információkat gyűjtünk az internetről, tartjuk a kapcsolatot a családdal, barátokkal. Többen is kétségbe esnek, ha otthon felejtik, ne adj Isten, összetörik a készüléküket. A legtöbben az ébresztőt is a mobilon állítjuk be, ám a szakértők szerint ezzel nagyon sokat ártunk magunknak.

1. Rontja az alvás minőségét

Amikor lefekszünk, a legtöbben még végigpörgetjük a közösségi oldalakat, esetleg a híreket. Aztán azon kapjuk magunkat, hogy eltelt az idő és így kevesebbet alhatunk. Emellett a készülékből áradó kék fény is ront az alvás minőségén.

2. Megzavarja a reggeli rutint

Ha felébredünk, akkor is hajlamosak vagyunk ellenőrizni az üzeneteket, e-maileket, ami persze megint több időt vesz igénybe, mint amire először gondolunk. Így a napi rutinokon csak átrohanunk, így gyakran kimarad a reggeli, vagy egy húzásra isszuk meg a kávét.

3. Nehezebb meghallani

Mivel eleve halkabb, mint egy ébresztőóra, így nehezebben halljuk meg. Valamint napközben annyira megszokjuk a telefon hangjait, hogy lehet nem riaszt fel minket az álmunkból.

Forrás: ripost.hu