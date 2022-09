Közös erdőjárásra, odútakarításra és pelelesre várták az érdeklődőket az E-misszió Egyesület önkéntesei a hétvégén. Az idén is több tucat madár-, erdeiegér- és pelecsalád lakta be a mesterséges fészekodúkat, a következő évi sikeres költés elősegítésére a felgyűlt fészekanyagot, amelyben élősködők és bomló szerves anyagok halmozódtak fel, ki kellett takarítani, hiszen az itt telelő madarak számára is nagy segítség, ha tiszta helyre húzódhatnak a téli hideg, zord időjárás elől.