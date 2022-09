Az E-misszió Egyesület önkéntesei szeptember 11-én, vasárnap délelőtt 9 órakor az erdei tornapályánál közös erdőjárásra, odútakarításra és pelelesre várják az érdeklődőket.

Az idén is több tucat madár-, erdeiegér- és pelecsalád lakta be az erdei odúkat, a következő évi sikeres költés elősegítésére a felgyűlt fészekanyagot, amelyben élősködők és bomló szerves anyagok halmozódtak fel, ki kell takarítani. Az itt telelő madaraink számára is nagy segítség, ha kitisztított mesterséges odúkba húzódhatnak a téli hideg, zord időjárás elől.

A résztvevők takarítás közben izgalmas megfigyelésekre számíthatnak: az elmúlt évek odútisztításai során többször megcsodálhattak apró pelekölyköket, erdeiegér-családokat, vagy éppen denevéreket. További információk az akcióról a [email protected] címen, illetve Szigetvári Csabánál a 20/512-3311-es telefonszámon.