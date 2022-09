Pontosabban fogalmazva, amikor egy gyermek már, egy nyugdíjas pedig még bírja tartani a botot a kézben, addig önfeledten hódolhat minden generáció ennek a hobbinak.

Köszönet a szervezőknek

A közelmúltban a tiszalöki Kenyérgyári-holtágnál rendezett az 55 éven felüliek számára „Veterán” Halfogó Verseny címmel egy baráti megmérettetést a helyi Új Élet Horgász és Környezetvédelmi Egyesület.

A meghirdetett versenyre húszan neveztek be, s a következő végeredmény született: I. Nácsa István (11 250 g), II. Bodnár József (4220 g), III. id. Orgován András (4110 g).

Id. Orgován András

Fotós: DANKÓ MIHÁLY

A versenyről id. Orgován András mesélt szerkesztőségünknek: – Szeretném az újságon keresztül is kifejezni köszönetemet a szervezőknek, mert nagyon elégedett voltam mindennel. Nekem a víz, a természet a csoda, ahol megnyugszom, felfrissülök, s ha még halat is fogok, az már csak a ráadás. Eddig több egyesületnek is tagja voltam, néhány éve kerültem a tiszalöki Új Élet Horgász és Környezetvédelmi Egyesülethez.

– Bevallom, nem bántam meg, hogy ennek a közösségnek lehetek a tagja. Az augusztus 7-i küzdelemnek otthont adó Kenyérgyári-holtág halban gazdag, szép környezetű víz. Nagy erénye, hogy a mozgássérültek (pl. kerekes­székesek) számára is készült két stég – mondta Orgován András.

Rend, fegyelem, tisztaság

– A versenyen a kifogott halak a mérlegelést és a fertőtlenítést követően visszakerültek a vízbe. A természettől is kaptunk egy kisebb záport ajándékba, az eső felfrissítette a halakat és az élővilágot.

– Azt hiszem, mindenki elégedetten távozott. Minden elismerést megérdemelnek a település és az egyesület vezetői. Igazi csodát varázsoltak ide. Hála a vezetésnek, ma már mindenki betartja a szabályokat, vigyáz a tisztaságra. Mindennek megvalósításban nagy szerepet vállalnak a helyi halőrök is. Megtapasztalhatjuk az éjszakai horgászat örömeit is. A biztonságunkat erősítik a rendőrök, akik gyakran erre is járőröznek. Mindezt nagyon szépen köszönöm a horgásztársaim nevében.