Az agancs a gím- és a dámszarvasbika ékessége, a trófeamustra pedig a vadásztársaságoknak büszkeség, hiszen megmutathatják az érdeklődőknek, hogyan sikerült egy-egy vadászati szezon.

Hagyomány már a Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége életében, hogy minden ősszel kiállítják a tagszervezetek az akkor elejtett bikák fejdíszeit. Így volt ez szombaton is, Vásárosnaményban a Szent István parkban és a Tomcsányi-kastély udvarán rendezték meg a trófeamustrával egybekötött vadásznapot. A program a Vásárosnaményi Férfikar műsorával kezdődött, az együttes előadásában felcsendült a Vadászhimnusz, majd a vadásznapot megáldotta Szalay Kont református esperes. Mint hangsúlyozta, a vadászat nem csupán a trófeáról szól, hanem mindazokról az érzésekről, amelyek olyankor az embert eltöltik. Rácsodálkozik a természeti világ nagyszerűségére, megérzi Isten közelségét.

– Ha a vadászatnak van eredménye, egy másik érzés is eluralkodik az emberen a hosszú türelmes várakozás vagy a vad üldözése után: az üresség. Ezt azonban szinte azonnal kitölti a tisztelet érzése - mondta többek között az esperes. - A vadászat nem a halálról, hanem az életről szól, Isten világában mindenkinek és mindennek megvan a maga helye, úgy a vadásznak, mint az elejtendő vadnak. A vadászat elején és végén felharsan a kürt, az is az életről szól, ez az élet rendje.

Az egyházi gondolatok után dr. Tilki Attila országgyűlési képviselő köszöntötte a rendezvény résztvevőit. Beszédében utalt arra, hogy a társadalom egy része még mindig nem fogadta el a vadászatot. Nagyon sokan vannak, akik az élet különböző területein létrehozott értékeket el akarják pusztítani, az „eltörlés kultúrája” lett a divat.

– A vadászok tisztelik és szeretik a természetet. A nyári aszály idején rengeteg vizet vittek a vadnak, mert a vadász gondoskodik is az állatról. Ilyen és hasonló értékek közvetítésével is közelednek a vadászok a világhoz, holott gyakran az a vád éri őket, hogy tönkreteszik a természetet. Az ilyen alkalmak bebizonyítják a vadászok természetszeretét, s a jelen lévő fiatalok jelzik azt, hogy a vadászok átadják tudásukat és a vad tiszteletének érzését gyermekeiknek és unokáiknak. Hadd mondjak köszönetet az állatorvosoknak is, hiszen nagyon sok vadász tart kutyát. Kérem a vadászokat, hogy Hunor és Magor nyomában továbbra is képviseljék az értékeket, s folyamatosan harcoljanak az előítéletek ellen – fogalmazott a honatya.

Elmondta gondolatait Szurovcsák András, a Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége elnöke is. Először az elmúlt két évet idézte fel. A vírusjárvány miatt 2020 őszén már a szabadtéri rendezvényeken – így a jándi trófeamustrán is maszkban kellett lenni, az az időszak nagy kihívást és stresszt jelentett a vadgazdálkodók számára is. Egy évvel később már sokkal felszabadultabban lehetett részt venni a vadászati világkiállításhoz kötődő vásárosnaményi rendezvényeken. Vásárosnamény gyönyörű helyszíne volt a vidéki programoknak, mindenki szívesen emlékezik vissza azokra a napokra.

– Felgyorsult a világ, sok az esemény, amelyekre gyorsan kell reagálni. Mindez kihívás a vadgazdálkodás számára is, gyorsan kell megoldásokat találni. A farkaspopuláció például megnőtt a Zemplénben, a szarvasok lemenekülnek Bodrogközbe. Az aszályos időjárás hatással van az erdőkre és az állatokra. Az afrikai sertéspestis jelentősen csökkentette a vaddisznópopulációt. Az élővilág is gyorsan változik, változik az állatok létszáma, életkora - tért rá időszerű kérdésekre a szövetség vezetője. – Mindezek miatt lépnünk kell, mégpedig gyorsan és hatékonyan, rövidebb időtartamú tervek kellenek - jelentette ki Szurovcsák András, és ismertette megyénk három tájegységének idei legjeit: A Nyírségi Vadgazdálkodási Tájegység legnagyobb trófeája 10,64 kg, a baktalórántházi Erdészeti Vadásztársaság területén ejtették el. A Felső-Tisza-vidéki tájegység idei rekordját egy 10,02 kilogrammos trófea jelenti, a bikát az aranyosapáti Nimród vadásztársaság területén ejtették el. A Tiszamenti Vadgazdálkodási Tájegységhez tartozó gávavencsellői Nimród Vadásztársaság 9,75 kilogrammos trófeával büszkélkedhet.

- Célunk, hogy ezeket az eredményeket a jövőben is elérhessük, hiszen jó állományokkal és élőhelyekkel rendelkezünk. Mindez összetett feladat, de törekednünk továbbra is arra, hogy hosszú távon fenntartható legyen az állatok fejlődése, s közben őrizzük is meg a kulturális hagyományokat - tette hozzá a szövetség vezetője.

A trófeamustrát és a vadásznapot Bajdik Péter, az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára nyitotta meg. Bevezetésként felidézte az Egy a Természettel Vadászati és Természeti Világkiállítás nagy sikerét, amelyhez vidéki helyszínként Vásárosnamnény is csatlakozott.

– Autentikus és részletgazdag volt az itteni rendezvény. Hadd idézzem fel azt a pillanatot, amikor fehér galambok repültek el a város felett a békét szimbolizálva, mert a vadászok békepártiak. A vadászati világkiállítás alapgondolata azt volt, hogy megmutassuk a természet és az ember harmonikus kapcsolatát, az állatvilág észszerű hasznosítását. Az erdőt nem az erdésztől, a vadat nem a vadásztól kell félteni. Szabolcs-Szatmár-Bereg komplex tevékenységet végző megye. Van olyan régiója, amely apróvadban, s van olyan területe, ami nagyvadban – gímszarvasban és dámszarvasban erős – mondta megnyitó beszédében a főtitkár. Ezt követően együttműködési szerződést írt alá a vadgazdák szövetségének vezetője a partiumi Szatmár megyei vadászok képviselőivel.

A trófeamustra előtti napokban Vásárosnamény adott otthont a Carl Tabel Nemzetközi Drótszőrű Németvizsla tenyészvizsgának és tenyészszemlének. A verseny eredményét is a szombati rendezvényen hirdették ki. A helyezések megismerése előtt Babiczky Attila, a Magyarországi Németvizsla Klub elnöke a „klub örökös tagja” címet adta át Kiss B. Zoltánnak mindazért a sok munkáért és segítségért, amivel a klubot segítette.

Befejezésül Filep Sándor, Vásárosnamény polgármestere szólt arról, hogy Vásárosnamény és a Bereg immár nemcsak a vízi turizmus és a templomok útja otthona, hanem a vadászturizmusé is, a térség felkerült ilyen szempontból is a térképre. S mint hangsúlyozta, mindehhez kellett, s kell majd a jövőben is önzetlenség, összefogás, közösség.