Tedd próbára önmagad és kutyádat különböző kutyás sportágakban! – hívta fel a vállalkozó kedvű kutyabarátok figyelmét közösségi oldalán a Nyíregyházi Mentőkutyás Egyesület.

Az egyesület rozsrétszőlői, egész napos rendezvényén mindenki talált önmagának és négylábú kedvencének megfelelő feladatot, illetve versenyszámot, legyen szó nyomkövetésről személyfelkutatásról, vagy akár őrző-védő próbákról.

Az eseményről Sánta Szabolccsal, az egyesület alelnökével beszélgettünk. Elmondta, a rendezvény jótékony célokat szolgál, hiszen a Nyíregyházi Mentőkutyás Egyesület javára gyűjtenek, s a befolyó összeget az egyesület kutyáinak továbbképzésére, illetve a mentési költségek fedezésére fordítják.

Megtehetik az első lépést

– A kilátogatók kipróbálhatják a kutyáikat a különféle feladatokban, majd őrző-védő bemutatót láthatnak, melyet követően ebben a kategóriában is próbára tehetik kedvencük tudását. Természetesen mindez csak a kezdet, több éves folyamat, mire egy kutya eljuthat a vizsgáig, itt a kezdő lépések megtételéhez nyújtunk segítséget. Délután jönnek azok a feladatok, melyeknek nevezési díja van: itt agility és szépségverseny is várja az érdeklődőket, utóbbiban két kategóriában, a törzskönyvezett, illetve keverék kutyusok mérkőznek meg a szakmai zsűri kegyeiért – ismertette a rendezvény programjait az alelnök.

Sánta Szabolcs azt is elárulta, az eseményen egy alapértékelést kapnak a kutyások, így megtudhatják, melyik területen érdemes képzést kezdeni vele.

– Ez nincs korhoz, fajtához kötve, akár egy ötéves négylábú is elkezdheti a tanulást. Persze vannak bizonyos fajtajellegek, melyek egyes feladatokból kizárják a négylábúak, például egy nyomott orrú kutyával (mint amilyen a mopsz vagy a francia buldog – a szerk.) nem érdemes a különféle szimat-munkákba belefogni, mert alapvetően légzési nehézségeik vannak. Mi is több kutyafajtával dolgozunk az egyesületnél, és szeretjük azokat a négylábúaknak, melyeknek már az elődei is munkakutyák voltak. Jelenleg két rendkívül ritka, katalán pásztorkutyánk is van.

– Ebből a fajtából az egész országban öt van, így tényleg nagyon különlegesek. Velük foglalkozni nekünk is új feladat és kihívás, ám a tapasztalataink alapján kiváló ebek: családbarátak, jól szocializálhatók, a munka során kissé önfejűek, több energiát igényel az oktatásuk, de megéri rájuk áldozni az időt. Kiváló az ösztönmunkájuk, önállóan képesek rengeteg feladatot végrehajtani. A juhterelés egy új profilunk, de szeretnénk ebben is továbblépni, s lehet, hogy a katalán pásztorkutyáink is inkább terelő- és nem mentőkutyák lesznek – mutatta be az egyesület különleges négylábú "munkatársait" Sánta Szabolcs.

Intelligens csibész

Elszántan érkezett kedvencével a rozsrétszőlői sportpályára Rabicz Gergő, aki különféle engedelmességi feladatokban szeretné több tudással felvértezni négylábú társát.

– Adonis még csak másfél éves, rendkívül intelligens németjuhász, ám a tudását gyakran csibészségre használja. Elképesztően változatos módon képes felfordulást csinálni, de amikor a tanuláshoz is kedve van, percek alatt elsajátít egy új parancsot vagy trükköt. Kíváncsi vagyok, hogyan szerepel majd az engedelmességi próbán, mert alapvetően szófogadó kutya, és a jövőben az őrző-védő munkába is szeretnék vele belevágni – mesélte Gergő, aki a próbák mellett szakmai tanácsért is érkezett, hogy a lehető leghatékonyabban taníthassa kedvencét.