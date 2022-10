A Nemzetközi Babahordozó Hét rendezvényeihez az idén is több nyíregyházi egyesület, civil szervezet csatlakozott. A Gyerekek, Családok, Anyák Kreatívan Közhasznú Egyesület, közismertebb nevükön a Gyerecsak Egyesület immár tizenharmadik alkalommal szervez ez alkalomból különféle programokat.

Az egyesület tagjai a sóstóhegyi Bátorka Családi Bölcsődében babahordozási tanácsadással indították a hetet, melyen jelen volt a városrész önkormányzati képviselője is. Ágoston Ildikó lapunknak elmondta, nagyon fontos, hogy Sósóhegy pezsgő civil életéből a Gyerecsak Egyesület is kiveszi a részét azzal, hogy az idén is csatlakoztak a babahordozó héthez.

– Régóta dédelgetett álmom, és ezért sokat lobbiztam a közelmúltban, hogy Sóstóhegyen is megépülhessen egy bölcsőde. Mióta ismerem az egyesület működését, azt gondolom, akár az ő koordinálásuk alatt is megvalósulhatna ez a tervem – mondta Ágoston Ildikó.

A Gyerecsak Egyesület szakmai koordinátorától, Rácz Évától megtudtuk, a szervezet szívügyének tekinti, hogy a babahordozás előnyeiről, a kendő helyes használatáról a lehető legtöbb fórumon beszélhessenek.

– A kendős hordozás a kötődő nevelés lényege. A gyermek szinte hallja az édesanyja szívdobogását, ami megnyugtatja őt, nem beszélve arról, hogy a hordozás közben az anyuka két keze szabad – foglalta össze a technika legfontosabb jellemzőit Rácz Éva, aki babahordozó hét további programjairól is beszélt lapunknak.

Eszerint kedden Szabó-Fige Panna, a Möbius márka megalapítója érkezik a családi bölcsődébe, majd Herman-Szinyei Andrea logopédus tart szakmai előadást. Szerdán Kosik Anita színésznő énekel a gyermekeknek, míg csütörtökön az érdeklődők egy csecsemőmasszázs workshopon vehetnek részt, pénteken pedig megtudhatják, milyen is egy szülés apaszemmel. A programsorozatot szombaton egy jó hangulatú bográcsozás zárja.

Molnárné Barabás Éva gyakran hordozza kislányát kendővel, ám most babakocsival hozta el őt Sóstóhegyre. Azaz dehogy hozta – ő futott, miközben az egyéves lányát, Jankát egy babakocsiban tolta maga előtt.

Ez ám a teljesítmény! - fordultunk a babahordozó hét nyitórendezvénye előtt a fiatal anyukához. – A szülés előtt is jártam rendszeresen futni, mozogni, azóta pedig heti rendszerességgel futok így Jankával. Ha nem így közlekedünk, akkor gyakran sétálunk hordozókenővel, amit minden szempontból praktikus dolognak tartok – mondta a Gyerecsak Egyesület tagja.