Szent Vendel napja ugyan még egy kicsit odébb van, majd csak a hét csütörtökjén ünneplik a napot a Vendelek – pláne a Dömötörök is a sajátjukat –, de szombaton már a Teréz is jelezte: közel a pásztormulatságok ideje, amikor a rideg életformát élők – gulyások csikósok, kanászok, juhászok – végre egy kicsit a vásározásra, a mulatságra is gondolhattak. Ekkora ugyanis megvolt a számadás, a jószágot – egykoron a magyarfajta fehér szarvasmarhát, vagy a veresszőrű szalontait és a vaddisznóból szelídített réti disznót – téli szállásra hajtották, és egy kicsit lehetett törődni a magánélettel is. Ugyan a pásztorkodás Szabolcs-Szatmár-Bereg megye tájegységeiről kikopott, aktívan már sehol se művelik, nem volna helyénvaló, ha a mesterségekhez kapcsolódó szokásrendszer és hagyományok elvesznének. Így gondolja ezt a Sóstói Múzeumfalu is, ahol immár harmadik alkalommal rendezték meg Pásztorok világa címmel az egész napos programjukat, igyekezve visszaemelni a köztudatba az egykor élő hagyományokat.

A szombati program már 9 órakor elkezdődött, és legnagyobb meglepetésünkre a kapuban az intézmény igazgatója, Baloghné Szűcs Zsuzsanna fogadta az érkezőket egyik kolléganőjével, méghozzá csinos viseletben. Mint megtudtuk, a százezredik látogatót is várták, aki Nagy Máténé Gődény Ágnes személyében percek múlva meg is érkezett.

– Vendel és Dömötör napja környékére, tehát október hónapra szervezzük ezt az ünnepet, mivel Vendel és Dömötör is a pásztorok védőszentje. A behajtásokat már Szent Mihály napjától elkezdték, és akár Dömötör napjáig is tarthatott. Egykor a jószágállomány a vagyont jelentette, és pásztorság összefoglaló néven nevezett hivatások igen fontosnak számítottak. Nekünk is fontos, hogy bemutathassuk ezeket, és igyekszünk a pásztorok eszköztárát, jelképeiket, szimbólumaikat, sőt a fegyvereiket is felvonultatni. Ezeknek nem csak a terelések során, de akár még a kocsmákban is nagy hasznukat láthatták. Persze nem csak erőfitogtatásról, összecsapásokról szólt az élet, a virtuskodás más módon is jellemezte őket, például a táncaikban. Ilyeneket is láthatunk, ahogy a pásztorételeket – a pásztortarhonyát, pásztorgulyást – ugyancsak meg kell kóstolni a nap folyamán, a szájukat pedig az őszi finomságokkal, a diós és szilvás süteményekkel édesíthetik meg a vendégek.

A viseletekre is magyarázatot kaphattunk. A múzeum dolgozói egy Erasmus+-os pályázatnak köszönhetően Dániában jártak tanulmányúton, és miután ismeretekkel gazdagodva hazatértek, a legszigorúbb hitelességet tűzték a zászlajukra. Mivel az igazgató asszony félig-meddig rétközi, a viseletet is ennek megfelelően választotta.

– Így a falusi életmód sem csupán az épületekben ölt testet, de azokat a karaktereket is bemutatjuk a jövőben, amelyek ebben a környezetben a mindennapjaikat élték – magyarázta Baloghné Szűcs Zsuzsanna. Nem mellesleg a szatócsboltban is jelmezes szatócsnő fogadott, a barabási iskolaépületben pedig egy tanárnő századfordulós polgári viseletbe tartott tanórát. Kutatnak, írnak a néprajzosok, és folyamatosan tervezik az újabb autentikus karaktereket, sok viseletet már korábban megvarrattak.