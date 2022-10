Magyarországon minden ötödik 50 év feletti nőnek van csontritkulása (osteoporosis), azonban 65 százalékuk nem kapja meg a szükséges terápiát – derül ki az International Osteoporosis Foundation (IOF) 29 európai országra kiterjedő friss jelentéséből.

A vizsgált időszak adatai szerint itthon 559 ezer ember szenved csontritkulásban. Ebben a betegségben a csontszövet mennyisége csökken, minősége romlik, így a csontok egyre porózusabbá, törékenyebbé válnak. A leginkább veszélyeztetettek az idős emberek és a menopauzán átesett nők, ugyanis egyértelmű összefüggés van az ösztrogénszint csökkenése és a csonttömeg-vesztés között. A csontritkulás kialakulásának okairól és annak megelőzéséről dr. Nagy Ágota reumatológus főorvos beszélt lapunknak.

Dr. Nagy Ágota elmondta, tanácsos D-vitamint szedni ősztől egészen a kora nyári időszakig, hiszen a vitamin nem csupán a csontritkulás megelőzésében hasznos, de számos egyéb előnyét tárták fel a kutatások az elmúlt években.

– A napvédő krémek gátolják a D-vitamin képződését, ezért nyáron egy rövid ideig érdemes naptej nélkül a szabadban tartózkodni. A szakmai ajánlás 2000 NE, ami egy felnőtt embernek megfelelő, persze lehetnek egyéni eltérések. A vitamin-készítmények szedését azonban nem szabad túlzásba vinni, ugyanis szinte minden immunerősítő készítmény is tartalmaz D-vitamint, így aki többfélét szed, annak ügyelnie kell a megfelelő mennyiségekre. Eltúlozni azonban nehéz, a túladagolás egy létező dolog, és volt már ebből probléma – hangsúlyozta a főorvos.

Több hajlamosító tényező van

Dr. Nagy Ágotától azt is megtudtuk, a csontritkulás egy genetikailag meghatározott betegség, ezért mindig megkérdezik a páciensektől, hogy volt-e a családban hasonló eset, esetleg gyakori csonttörés. A nagy fogyás miatt is kialakulhat, ahogy a pajzsmirigy túlműködése, az egyes típusú cukorbetegség velejárója is lehet. A dohányzás, alkoholfogyasztás is elősegítheti a csontritkulás kialakulását, továbbá a különféle immunbetegségek, szteroidkészítmények is hajlamosítanak. A közhiedelemmel ellentétben a betegség nem csupán a nőket érintheti, férfiakat is egyre gyakrabban kell csontritkulás miatt kezelni – hívta fel a figyelmet dr. Nagy Ágota.

– A csontritkulás tekintetében a megelőzés lenne a legfontosabb eszköz – erről már Vámosi Istvánné gyógytornász mesélt lapunknak, aki arra is rávilágított, hogy a csontjaink egészségének érdekében a maximális csonttömeget már gyermekkorban el kell érni.

– Az egészséges életmód, a kiegyensúlyozott táplálkozás, a rendszeres testmozgás feltétele az egészséges csontozat kialakulásának. A felnőttkorban végzett testmozgás kevésbé hatékony a csonttömeg növelésében, de mégis kulcsfontosságú szerepet tölt be az osteoporosisos csonttörés megelőzésében és a porotikus csonttörés rehabilitációjában – hangsúlyozta a szakember, aki a csontritkulásos betegek terápiájáról is beszélt.

Speciális program kell

– A terápia alapvetően a törések megelőzésére irányul. A kezelés alapja az elegendő kalcium- és D-vitamin-bevitel, továbbá a megfelelő mértékű és tartalmú, adekvát fizikai aktivitás.

Az egyes testmozgásprogramok összeállításánál és előírásánál mindig figyelembe kell venni a csontok aktuális állapotát, a társbetegségeket és a funkcionális képességeket vagy az esések és törések klinikai kockázati tényezőit. Mindezt a gyógytornászok képesek megtervezni, betanítani és adaptálni – ismertette a mozgásformák összeállításának legfontosabb tényezőit Vámosi Istvánné, majd azt is elmondta, miért van szüksége speciális mozgásprogramra a csontritkulásos betegeknek.

– Kutatások, vizsgálatok bizonyították be, hogy a tornagyakorlatok végzésekor az alkalmazott fájdalomcsillapítók mennyisége csökkenthető, a csonttörés kialakulásának rizikója is mérséklődik. A csontritkulás esetében alkalmazott gyógytorna természetes módon javítja a csontrendszer állapotát, növeli az izmok erejét és stabilitását. Jótékony hatással bír a szív- és érrendszerre is.

A szakemberek irányította mozgásprogram a törzsizom, a felső és alsó végtag izmainak erősítése mellett az egyensúlyt, a koordinációt, az ízületek térérzékelését, a test elmozdulásokra adott reakcióit javító gyakorlatokat is tartalmaz, csökkentve ezzel az esések kockázatát – tájékoztatott a gyógytornász, majd kiemelte: mind a csoportos, mind az egyéni tornagyakorlatok javítják a fizikai teljesítőképességet.

Egységben az erő!

– A csoportosan végzett, irányított testedzés vitathatatlan előnye az a szocializációs hatás, amely önmagában is javítja az életminőséget. Országosan is elismert a Mozdulj Nyíregyháza! program. Ennek keretében Halászné Varju Ágnes gyógytornász tart nagy sikerrel csontritkulás és esésmegelőző mozgásprogramokat. A foglalkozásokon az újszerű, változatos, az egyensúly fejlesztésében és esésmegelőzésben hatékony módszernek bizonyuló súlyterheléses, alacsony ütköztetéssel járó tevékenységeket, a csípő és a törzs izmait célzó, progresszív ellenállással szembeni gyakorlatokat, valamint funkcionális egyensúlyozási és mozgástechnikai tevékenységeket végeznek a nagy létszámban megjelenő városlakók.