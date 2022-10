De persze a legtöbben külföldről jönnek: ebben az évben augusztusig Antalyába összesen 20 millió turista érkezett légi úton, amihez az kellett, hogy a gépek kétpercenként (!) landoljanak az üdülőváros repterén. A tömeg a nyári hónapokban a legnagyobb, de a turizmusból élők a múlt héten sem panaszkodhattak: a kellemes meleg s a 26 fokos tengervíz októberben is rengeteg vendéget vonz.

Az ország tengerpartjai szebbnél szebb strandokkal, simogató homokfövennyel és all-inclusive szállodákkal várják a turistákat, mi viszont nem azért mentünk, hogy fürdőzzünk – bár az utolsó két napunkat a parton, de leginkább a Földközi-tenger selymes vizében töltöttük – : Kappadókia csodáira voltunk kíváncsiak.

Lovak, szerelmek, templomok

Kappadókia a csodás lovak vidéke, amely az elnevezését a perzsáktól kapta, és hogy ezt el ne felejtsék a turisták, a főutak mentén egymást érik a lovakat ábrázoló installációk. Itt a Szerelem völgye, ami egy tragikus kapcsolat emlékét őrzi meglehetősen furcsa és már-már zavarba ejtő alakzataival, jártunk föld alatti városokban, ahol időnként akár egy hónapot is töltöttek az ellenség elől rejtőzködő közösségek, és amikről csak azért tudunk, mert egy pásztorfiú az 1960-as évek elején beesett egy lyukba, s miután kimentették, kiderült: 36, néhol tízszintes barlangrendszert rejt a föld.

Nem hagytuk ki Göremét sem, ahol a vulkáni tufába barlangokat és templomokat vájtak. Az i. sz. III–IV. szá­zadban ezen a területen is élénk szerzetesi élet folyt – erről tanúskodnak a nemzeti parkban található templomok, kápolnák, étkezők, szerzetesi lakások, raktárak és borkészítő helyiségek maradványai. E helyeket csoda szép freskók díszítették, melyekből néhányat még ma is láthatunk.

Víz és fagy alakította

Kappadókia a tündérkémények hazája is: a természet e máshol nem látható formáit egyrészt annak köszönhetjük, hogy e térség három lemez találkozásánál fekszik, másrészt, hogy a 15–20 millió évvel ezelőtti vulkánkitörések 400 méter vastagságú tufaréteget hoztak létre, amire aztán egy bazalttakaró került, a víz, a fagy és a szél pedig az évmilliók alatt tette a dolgát, s létrehozta a föld egyik legkülönlegesebb vidékét.

A rengeteg kilátópontnak köszönhetően számtalan helyről megcsodálhattuk a képződményeket, amiket a dzsiptúrán közvetlen közelről, a hőlégballonból pedig felülnézetből is láttunk. Ez utóbbi miatt kétszer is fél ötkor keltünk, de utólag azt mondom, akár tízszer is beállítanám az ébresztőt e hajnali időpontra. Az első tervezett repülésünket meghiúsította a szél, másnap viszont felszállhattunk, és úgy tértünk vissza, hogy azt mondtuk: ha az elkövetkező öt napon már semmilyen élményben nem lesz részünk, akkor is megérte ilyen messzire utazni (persze, az út második része is sok gyönyörű helyet tartogatott).

Az első repüléseket úgy időzítik, hogy a napfelkeltekor a magasban legyünk: körülöttünk száz ballon – ennyi lehet egyszerre a levegőben–, alattunk a hihetetlen tufacsúcsok, szemben velünk pedig a felkelő nap: az ember akkor és ott nem nagyon találja a szavakat, de most, napokkal később sem tudom leírni azt az érzést, ami 800 méter magasan elfogott. Megköszöntem a sorsnak, hogy ott lehetek, s megpróbáltam úgy elraktározni az élményt, hogy amikor kell, elővehessem az emlékek közül. Azt hiszem, nem lesz nehéz.

SZA