Remekül érezhették magukat azok az egyetemi hallgatók, aki ellátogattak a Nyíregyházi Egyetem gólya- és végzős báljára. Az eseménynek hagyományosan az intézmény elegáns Bessenyei aulája adott otthont. A Hallgatói Önkormányzati Testület (HÖT) szervezte a programot, melyre az idén kétszer annyian váltottak jegyet, mint a megelőző években.

A bálra már hetekkel ezelőtt elkezdtek gyakorolni a gólyatáncot bemutató hallgatók. Az fénypontnak számító keringőt nyolc pár mutatta be az ünnepélyesen feldíszített teremben, ahol vacsorával is várták a résztvevőket. Köszöntő beszédet mondott dr. János István, az egyetem általános rektorhelyettese, az intézmény vezetője: üdvözölte az elsős hallgatókat, sok sikert kívánt a tanulmányaikhoz, illetve kifejezte reményét, hogy a pandémiát követően minél több nagyobb intézményi kulturális és szórakoztató programot rendezhetnek. A szervezők részéről Ujfalusi Sándor, a HÖT alelnöke köszöntőjében az elsős hallgatókat a felsőbb évesek támogatásáról biztosította, illetve kérte őket, hogy aktívan kapcsolódjanak be az egyetem életébe. A végzős hallgatóknak sok kitartást és sikert kívánt az utolsó év tanulmányaihoz.

Az elsős hallgatók letették a humoros gólyaesküt. A bálon neves fellépők teremtettek jó hangulatot, a tánchoz Krisz Rudi népszerű slágerei is felcsendültek, zenélt Nyilas Misi, majd DJ Buldor keverte a lemezeket.

A hajnalig tartó bál végén a szervezők elégedetten nyugtázták, hogy mindenki jól érezte magát. A jövő évi eseményre pedig újult erővel készülnek a hallgatók.

KM