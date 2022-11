– Ilyenkor ősszel feltöltjük szervezetünket vitaminokkal, megerősítjük immunrendszerünket. Szedjünk olyan készítményeket, amelyek támogatják hajunk egészségét is, ugyanis az ősz és a tél igencsak megviseli a hajkoronánkat – mondta Vajas Andrea. A fodrászt megkértük összegezze, mivel őrizhetjük meg hajunk épségét a közelgő téli hónapokban, amikor a nők egyébként is kevesebbet foglalkoznak hajviseletükkel, mondván: a sapka úgyis elrejti a hibákat.

Akik ragaszkodnak a szőke tincseikhez, ügyeljenek a haj regenerálására is

Forrás: Vajas Andrea archívuma

– A legszembetűnőbb változás, az őszi hajhullást, amit vitaminhiány is okozhat, szedjünk cinket vasat, A-, és C-vitaminokat. Míg a napsütéses időjárásban gyorsabban nőnek a hajszálak, addig őszre végére elérik életciklusuk végét és kihullanak. Úgy szokták mondani, ilyenkor alvó fázisban vannak a hajhagymák, s az is normális, ha a megszokottól picivel több hajszál marad a fésűben reggelente. Ám különbséget kell tenni a hajváltás és a kóros hajhullás között, amit a nem megfelelő étkezés vagy valamilyen betegségek (hormonális változás, fogbetegségek) okozhatnak. Ebben az esetben meg kell keresni a hajhullás pontos okát, s aztán lehet kezelni a problémát. Ma már többféle készítmény, különböző kozmetikai szerek kaphatók, amelyek hatásosak is, de súlyos esetben bőrgyógyászhoz érdemes menni – hangsúlyozta a mesterfodrász.

Seprűszerű és fénytelen

– A korpásodott, zsíros haj szintén jellemző probléma ősszel, ennek hátterében valamilyen (legtöbbször bakteriális) fertőzés állhat, ezért az „öngyógyítás” helyett, kérjük szakember segítségét. Azt szoktam mondani, hogy a haj olyan, mint egy szép növény, amit táplálni, öntözni kell. Sajnos télen nem fogyasztunk megfelelő mennyiségű folyadékot, ami meglátszik a bőrünkön és a hajunkon is. Erre rátetéz a hűvös, esős, szeles időjárás, ami miatt szárazzá, kezelhetetlenné válik a haj. A töredezettség elsősorban a szálak külső rétegét érinti, megsérül a hajvég, rugalmatlanná és fakóvá válik. A balzsam alapvető termék a hajápolásban, azonban önmagában nem elegendő, a fáradt hajzat pakolást, maszkot érdemel. A szalonokban kész termékeket, keverékeket használunk, a vendégeimnek pedig nem márkákat, hanem inkább összetevőket szoktam javasolni, ugyanis az avokádó, a kókusz, a mandula-, és az olívaolaj regenerálja, újra csillogóvá teszi az érdes tapintású, fénytelen hajat. A mélyen hidratáló hajpakolások intenzív ápolást nyújtanak, minden hajmosásnál megismételhetjük – jegyezte meg Vajas Andrea.

A természetes a nyerő

Majd végül az úgynevezett keratinos hajregenerálásról mondott néhány szót. – A hajba juttatott keratin (egy speciális fehérje, ami a haj legfőbb alkotórésze) hatására megváltozik a szálak szerkezete, a bejuttatott tápanyagok erőssé és ellenállóvá teszik a tincseket. Komplex, több órás kezelésről van szó, de megéri kivárni a fázisokat. Főként azoknak a hölgyeknek kifizetődő, akik festik a hajukat, mert bármennyire is korszerű készítményekkel is dolgozunk a szalonokban, a festés kiszárítja a hajat. Az idei ősz ismét elhozta a természetes színek divatját, leginkább a barnák és árnyalatai hódítanak. Sokan a sötétebb alapszín mellett ragaszkodnak a szőke tincseikhez, a balayage pedig minden évszakban mutatós külsőt kölcsönöz – hangzott a zárszó.