Egyre nehezebb az álladó rohanásban, az olykor megállíthatatlannak tűnő mókuskerékben lélekben lecsendesedni és ráhangolódni a közelgő karácsonyra. Nyíregyházán a megyei könyvtár most ehhez nyújt egy kis segítséget: közösségi felületein Adventi gondolatok címmel videósorozatot indított, melynek első részében Leda D’Rasi írónő osztotta meg az ünnepi készülődéssel kapcsolatos érzéseit.

Pihenés, feltöltődés

– December közeledtével szerintem mind azt érezzük, hogy nagyon jó lenne már megpihenni, és „lecsengeni” egy kicsit az egész éves munka, hajtás, idegeskedés után. Amikor eljön az adventi időszak, azt érzem, hogy szép lassan végre ezt megtehetem – árulta el a Boszorkánydinasztia-sorozat szerzője. Hozzátette: ez számára a felkészülés, az elcsendesülés ideje, amikor feltöltődhet a fényekkel, s a karácsonyt várva lélegzethez juthat, kipihenheti magát.

– Használja ki mindenki ezt az időszakot, élvezzék a családdal töltött napokat, készüljenek a következő évre és természetesen olvassanak sokat. Az olvasás az, ami igazán kikapcsol, és segít egy kicsit eltávolodni a mindennapi gondoktól – jegyezte meg a regényíró.

Leda D’Rasi megyénk szülötte, itt él és alkot ma is. Az első regénye 2016 decemberében jelent meg, és mostanáig további hét követte. A már említett Boszorkánydinasztia-sorozattal tette le névjegyét, és sorban érkező könyveivel folyamatosan be is bizonyítja, hogy helye van a magyar irodalomban.

Bármit alkosson, egy biztos: egyedi stílusa garantálja a szórakoztató kikapcsolódást.

Szabadszájú és szenvedélyes

„Történeteimben visszaköszön minden, ami én magam vagyok. Szívem csalfa, nem egy, de több örök szerelme van: fantasy, mitológia, misztikum, romantika, humor, és persze a jó öreg rémület. Ezek az elemek tűnnek fel a történeteimben, sajátos stílusban ötvözve, melybe bőven kerül bicskanyitogató szóhasználat, a lapokat is felperzselő szenvedély, csípős humor” – vallja magáról az írónő.

KM