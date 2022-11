Dr. Szabó Sándor szerint az ecuadori hallgatók ösztönzése maximálisan sikerült, mert több városban tartottak nekik előadásokat a saját kutatásaikról.

- A szakmaiságon túl beépítettük azokat a lehetőségeket is a mondanivalónkba, amelyeket a Nyíregyházi Egyetemen kiaknázhatnak a leendő tanulmányaik során. Közös előadásokat tartottunk az Environmental Management szakos diákoknak az egyetem kampuszaiban Quitóban, Cayambe-ben és Cuencában. Megismertük az egyetem képzési profilját, infrastrukturális feltételeit, kutatólaboratóriumait és az egyes kollégák kutatási témáit. Létrehoztunk olyan közös kutatások alapjait, melyben mind a két egyetem kutatóstábja hozzá tudja adni a saját erősségét.

- Ennek megfelelően közös kutatómunka jött létre a quitói campusban dolgozó dr. César Alvarez (térinformatika) és kollégám, prof. dr Szép Tibor (ökológia) között. Munkájukban a globális klímaváltozás okozta növényzeti változás távérzékeléses nyomon követését tervezik vizsgálni, amik segítségével feltárhatók azok az okok, melyek a vonuló madarak egyedszámát jelentősen befolyásolják a megyénkben is. A kutatásban a több évtizedes tapasztalatú résztvevők hatványozottan nagyobb tudományos értéket tudnak létrehozni a jövőben.

Az Universidad Politécnica Salesiana egy egyházi vezetésű magánegyetem, professzionális, gyors és hatékony PR-stábbal, amely követendő gyakorlat lenne a hazai egyetemek számára is. A fegyelmezett, kontrollált munkarend azonnal szembetűnő volt számunkra. Ámulatba ejtett bennünket az előadótermek felszereltsége és a hallgatói laboratóriumokok műszerezettségi színvonala, ez messze felülmúlja az átlagos magyar egyetemek nívóját. Viszont az angol beszédkészség csak egy karcsú szeletét érintette az oktatóknak, ezen a területen van még mit fejleszteniük.

- A kiutazás előtt (valós tapasztalatok híján) az Egyenlítő mentén elhelyezkedő országról sokféle elképzeléseink voltak. Egy súlyos tény viszont adott volt, mégpedig az, hogy a lakosság 30 (!) százaléka napi egy dollárnál kevesebb pénzből él. A tömeges szegénység erősen magával vonja a bűnözést is. Ebből a nézőpontból minden fejlettebb országból érkező külföldi (gringó) egyben pénzforrásnak is tekinthető. Az utunk minden perce alatt az értékeinkre, okmányainkra módfelett vigyáztunk. A tömött buszokon még a helyiek is elöl hordták a hátizsákot.

- A lopások, a rablások visszaszorítására a városokban a rendfenntartó fegyveres erők száma nagyságrenddel több volt az európaihoz képest, ez fokozta a biztonságérzetünket. A jobban szituált éttermekre, cukrászdákra, lakóparkokra talpig felfegyverzett biztonságiak vigyáztak. A hotelek, a lakóházak kerítései rendre legalább három-négy méteresek, tetejük szögesdróttal vagy villanypásztorral tarkítva. A testi épség megőrzéséért az ország két legnagyobb városában (Quitóban és Guayaquilban) nem ajánlott este nyolc után a városnézés. A kisebb városok, nyaralóhelyek viszont teljesen biztonságosak voltak, illetve minket elkerültek a problémás helyzetek a nagyvárosokban is. Ha az ember odafigyel néhány alapvető biztonsági szabályra, jó eséllyel elkerülheti a bajt még a rázósabb helyeken is.

Élénken élnek bennünk az országot hosszában átszelő Andok végeláthatatlan vonulatai, a hegygerincek fölé tornyosuló megannyi vulkáni csúcs, a négyezer méter feletti fennsíkokon élő quechua őslakosság egyszerű élete, a sok jókedvű, csillogó tekintet, mely az anyagi értelemben vett szegénység ellenére látható megelégedettséggel éli életét. Láttuk az Andokból Amazónia felé rohanó folyókat, a partokon az aranymosók verejtékét, a trópusi esőerdő megannyi arcát. Sikerült felkeresnünk a dzsungelben egy olyan templomot, melyet egy zen buddhista magyar szerzetes épített bambuszból. Az elutazástól a hazaérkezésig kaland volt a teljes út. Minden napra jutottak váratlan, új helyzetek, amiket nagyon gyorsan kellett kotta nélkül megoldanunk.

- Nagyon aktív médiamegjelenéseink voltak a helyi lapokban, tévékben és a közösségi médiában, ami Ecuador fiataljainak széles tömegeihez vitte el a nyíregyházi tanulmányi lehetőségek hírét. A kintlétünk során az egyetem vezetőin túl sikerült tárgyalnunk dr. Paczuk Miklóssal, Magyarország ecuadori nagykövetével is. Ő hatékony információt tud nyújtani a helyi egyetemek vezetőinek és oktatóinak arról, hogy a diákjaik éljenek a magyarországi Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal akár Nyíregyházán is.

- A mi egyetemünkön már több éve oktatják a nemzetközi hallgatókat, ők többnyire a trópusi, fejlődő országokból érkeznek hozzánk. A kint töltött két hét benyomásai hatására jobban megértjük a fejlődő országok valós problémáit. Erőteljesebben érzékeljük az őket érintő társadalmi és ökológiai problémák összefüggésrendszerét. Ezt jóval hatékonyabban tudjuk beleszőni az oktatott tananyagba – jelentette ki végezetül dr. Szabó Sándor.