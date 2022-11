Szinte nem telik el úgy hét, hogy a Nyíregyházi Állatparkkal kapcsolatosan ne számolnánk be egy-egy zoológiai szenzációról: november elején indiai orrszarvú látta itt meg a napvilágot, nemrégiben pedig afrikai elefántborjúval gazdagodott a SóstóZoo, ezt pedig csak nagyon kevés park mondhatja el magáról. Nos, a sok-sok ritkaság a mikulás érdeklődését is felkeltette, ezért most szombaton és vasárnap az állatparkba látogat. Jönnek vele rénszarvasok, hóemberek és manók is, a gyerekek és a szülők nagy-nagy örömére. Az eseményt beharangozó keddi sajtótájékoztatón bepillanthattunk a díszletek és jelmezek közé, így bizton állíthatjuk, a park kreatív csapata ezúttal is kitett magáért!

Szerettünk volna mosolyt csalni a kicsik arcára, s már hónapok óta ötleteltünk azon, hogyan tehetnénk különlegessé az idei mikulásvárást. Ekkor jött a Nagy Mikulás-kaland ötlete

– mondta Révészné Petró Zsuzsa, az állatpark osztályvezetője és hozzátette: igazi csapatmunkára volt szükség ahhoz, hogy hétvégére különleges hangulatot varázsoljanak a kifutók közé.

– Már a belépéskor meglepjük a családokat, hiszen a 14 év alatti gyerekek mikulás-csomagot kapnak, majd a varázstérkép segítségével megtalálhatják a téli köntösbe öltöztetett tematikus helyszíneket. A nagyszínpadon Hóangyal-koncertet hallhatnak a vendégek, de mikulásanyó buborékshowja is biztosan vonzza majd a kicsiket. Az ázsiai elefántok mellett kap helyet Candyland – itt a nyalánkságok birodalmában lehet majd kalandozni.