Rendszeresen jár versenyekre Mikita Ádám. Az egyik legutóbbi versenyére, amit Leveleki-víztározónál rendeztek meg a közelmúltban, az édesapjával, Mikita Zoltánnal érkezett Vásárosnaményból. A közösségi oldalon látta meg a versenyfelhívást, s mivel éppen volt egy kis szabadideje, benevezett. Nem először ült a tó partján, évente kétszer-háromszor ellátogat a víztározóhoz, s több-kevesebb sikerrel szokott hazatérni. Mint megtudtuk, túlzás azt mondani, hogy jól ismeri a vizet, de ismeri.

– Horgásztam már az apagyi oldalon stégről, voltam már bent a szigeten, itt az északi gáton is horgásztam, illetve versenyeztem már finom szerelékkel, rakós bottal, úszós szereléssel. Egyszer itt lettem megyei bajnok is. Ma még nem sikerült halat fognom, de messze van még a verseny vége. Nagyobb halakat szeretnék fogni, azokkal szeretném a versenyt megnyerni – mesélte érdeklődésünkre a fiatalember.

– A szigetre egyébként a halőr kollégák csónakkal bevittek bennünket, de nekünk is hagytak ott egy csónakot. Jól felszerelt faház segíti a horgászok kényelmét, ezért nem beszélhetünk teljesen nomád életmódról. Négy napot töltöttünk ott el az édesapámmal ketten, pontyra és amurra horgásztunk. Sikeres volt az a túránk, sok szép halat megfogtunk. Általában mindig így kettesben horgászunk, a versenyekre is együtt járunk. Egészen kicsi voltam, amikor édesapám megszerettette velem a horgászatot. A családban egyébként mindenki szenvedélyes horgász, még édesanyám is szereti ezt a hobbit. Jött volna most is velünk, de dolgozik.

– Gyermekként sokat vittek magukkal, a természet szeretete, a horgászat öröme végül engem is magával ragadott. Naménynál van egy holtág, ott vagyunk egyesületi tagok. Ha kevesebb szabadidővel rendelkezünk, gyakran kiugrunk oda is, de tulajdonképpen az egész megyét, sőt az egész országot bejárjuk, ha a horgászatról van szó. Voltunk már többek között a Balatonon, a dunavarsányi és a harsányi horgásztónál, de jól ismerjük a megyében a vasmegyeri Reed Carp Lake, a demecseri Rober-tó horgászvizeket, s még hosszan sorolhatnám, hiszen rengeteg helyre eljárunk. Nem tudnék kedvenc tavat megnevezni, mindegyikhez szép élmények fűznek. A természetes, nagy tavakat szeretem a leginkább – folytatta Mikita Ádám.

– Azért szeretem a horgászatot, mert a vízparton nincs stressz, s még az sem baj, ha napokig ülök kapás nélkül. A mindennapi életben sajnos türelmetlen típus vagyok, de horgászat közben a feszültség, az idegesség megszűnik. Az idén sikerült fognom egy versenyen a Harsányi-tónál egy 28,125 kilogrammos pontyot, ami a verseny legnagyobb hala is lett. Egy 27 kilós pontyot Dunavarsányban fogtam, míg amurból a legnagyobb halam 22 kilogramm volt, azt is Dunavarsányban akasztottam meg. Volt tehát 20+-os halam több is, most már egy 30+-osra vágyom, amit talán Székelyben vagy Harsányban tudnék megfogni.

Vajon a több napos versenyeken hogyan oszlik meg a munka az édesapával? – kérdeztük a fiatal horgásztól. – Ha csapatot alkotva páros versenyekre megyünk, akkor két bottal ő, két bottal én horgászom, s mindenki végzi a maga munkáját. Most, hogy csak én neveztem be a megmérettetésre, én csinálok mindent, apa pedig segít nekem. Felváltva is szoktuk csinálni, gyakran ugyanis ő versenyez, én pedig segítek neki.

Van-e valamilyen álom a horgászattal kapcsolatban? – kérdeztük Mikita Ádámtól. – Nem vágyom külföldre, nem vonz a tengeri horgászat. Magyarországon is vannak nagy halak, amelyeknek a megfogása nagy izgalmat, egyben nagy kihívást is jelent a számomra.