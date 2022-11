A mai fiatalok nem is igen tudják, hol található Tengiz, a mai idősebbek pedig biztosan nagyon csodálkoznak azon, hogy még mindig vannak ott magyar munkások. Ma már történelmi tény, hogy a kazahsztáni olaj- és gázlelőlehelyek feltárásában az elmúlt évtizedekben több ezer magyar vett részt, illetve még napjainkban is dolgoznak. Az egyikükkel a napokban a Leveleki-víztározó partján találkoztunk.

Huszonnégyórás évadzáró versenyt rendezett a tógazda, s ezen vett részt a Nyírgyulajban élő Kovács Albert.

– Nagyon szeretek versenyezni, az egész megyét bejárom egy-egy megmérettetés érdekében, gyakran a Pecamánia Roadshow versenyein veszek részt. A Leveleki-víztározónál kilenc éve vagyok egyesületi tag. Igaz, éves engedélyt nem szoktam váltani, csak versenyzésekre járok. Szeretem ezt a tavat, mert vadvíz, kiszámíthatatlan, a halakat nehéz megfogni, nem olyan kiszámíthatóak, mint egy telepített tónál, ahol csak jönnek és jönnek a halak. Egy időben két stégem is volt, egy az erdő alatt, egy a mély víznél, de a munkám már nem engedi meg, hogy rendszeresen horgásszam, így eladtam azokat – mondta érdeklődésünkre Kovács Albert, aki kitért az aznapi versenyre is.

– Mivel ebbe a versenybe mindegyik hal beleszámít, az egyik botommal nagy halakra horgászom, a másikkal kisebbekre. Nagy halról még nem tudok beszámolni, de pár keszeget már sikerült fognom. Bízom az éjszakában, olyankor ide húzódnak a mély vízbe a halak.

– Az idén négy versenyen vettem részt, kétszer harmadik lettem, egyszer ötödik, egyszer pedig első. Midegyik tavat egyformán szeretem, de ha kellene egy kedvencet is megneveznem, akkor az a demecseri Rober-tó lenne, mert igazi tiszai vad pontyok vannak benne. Ott egyébként a harmadik helyet szereztem meg – tette hozzá Kovács Albert, aki már gyermekkorában megszerette a horgászatot.

– Állóvizek, csatornák voltak Nyírgyulaj környékén is, s mindegyikben volt hal, szerettem pecázni a haverokkal. Jártunk fürödni az árkokba, s ha már ott voltunk, halat is fogtunk, igaz, akkor még a meghajlított gombostű jelentette a horgot, az úszó pedig parafadugóba dugott tyúktoll volt.

– A horgászat egyre inkább drága mulatság lett, próbálom is csökkenteni a versenyek számát, de ezt nem lehet abbahagyni. Nagyon szeretem a versenyeken a kihívást, az izgalmat, a stresszt, az emberben fokozódik az adrenalinszint, hogy jön-e vajon a hal, miért nem jön a hal, s töröm a fejem, hogy jól csinálom-e, mit kellene másképpen csinálnom. Az évek során ugyanakkor kialakult egy jó baráti társaság, elbeszélgetünk, közösen főzünk, a halfogás szinte a háttérbe szorul.

– Levelekre évente háromszor szoktam eljönni, mert külföldön dolgozom, Tengizben, vagyis Kazahsztánban. A régi magyar olajmező még mindig megy, most pedig épül mellette egy másik is, s én ott dolgozom karbantartóként, az elhasználódott csövek felújítása a feladatom. Még legalább ötven évig van ott munka. Változó, hogy mennyi időt töltök kit, van hogy csak egy hónapot, de az is előfordul, hogy három hónapot. Aztán hazajövünk, s a munka mennyiségétől és sürgősségétől függ, hogy mikor megyünk vissza. Ha menni kell, telefonálnak, s Budapestről indul a munkásgép Tengizbe. Ezt immár a hetedik éve csinálom, így az utóbbi években kevesebbet van időm horgászni. Az idén sajnos lekéstem az ifj. Máté Mihály emlékversenyt is, négy nappal később érkeztem haza. Jól ismertem az édesapát és a fiát, egymás mellett volt a stégünk. Az édesapával még most is összefutok néha-néha.