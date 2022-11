A trófeamustrával egybekötött vadásznapot Vásárosnaményban Bajdik Péter, az Országos Magyar Vadászkamara főtitkára nyitotta meg a közelmúltban. Az ünnepség után megtekintette kisfiával a kiállított gím- és dámszarvasbika-trófeákat, közben nagy szakértelemmel magyarázott az agancsszárak szimmetriájáról, a szemágak, a középágak hosszúságáról, a rózsák szépségéről. Ezt a „természetismereti” órát zavartuk meg néhány kérdéssel.

Rendszeresen visszatérő vendég megyénkben, több programon vett már részt, jól ismeri az itt élő vadászok munkáját. Hogyan értékeli ezt a mai napot?

Minden térségnek megvan az az emblematikus vadfaja, amire büszke lehet. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye egy különleges megye, mert sokszínű természeti adottságai vannak már csak a méretéből kifolyólag is. Az itteni vadászok színvonalas apróvad-gazdálkodással büszkélkedhetnek, ami a mezei nyulat, a fácánt és az őzgazdálkodást is érinti, ugyanakkor szép számmal van vízivad is a megye területén, s nem utolsósorban – a mai nap emblematikus vadfajai is – a gím- és dámszarvas is kiváló minőségben él ezen a területen.

Nagyon komoly, és akár országos viszonylatban is előkelő helyen álló minőségű állománnyal rendelkezik a megye – főleg dámszarvas tekintetésben –, s ennek megfelelően a vadgazdálkodás is ezekre az értékekre fekteti a hangsúlyt. Vásárosnamény tavaly a világkiállítás egyik kiemelt vidéki helyszíne volt. A mai nap jó alkalom volt arra, hogy egyrészt emlékezzünk egy kicsit a tavalyi sikeres rendezvényre, s kiemeljük ismét a világkiállítás fontos alapgondolatát: a természet és az ember harmonikus kapcsolatát. Ez a gondolat egyben üzenet is a vadászoktól a nem vadászó társadalom számára.

A természet és az ember harmóniájába szükségszerűen belefér az okszerű és tudatos természethasznosítás és a természeti erőforrások, így a vadállomány fenntartható hasznosítása is. Bár ez valójában az egyes egyedek elejtéséből tevődik össze, de mindez annak a célnak az érdekében történik, hogy egy-egy vadfaj állománya és természeti környezete összhangban, egyensúlyban maradhasson egymással.

Ha össze kellene hasonlítani hazánk tizenkilenc megyéjét a vadgazdálkodás szempontjából, hogyan értékelné Szabolcs-Szatmár-Bereget?

Ha ilyen összehasonlítást akarunk tenni, akkor az egyik legszínesebb megyének mondanám, ahogy az előbb már utaltam a vadgazdálkodás sokoldalúságára. Az országnak ugyanis vannak olyan megyéi, amelyek kifejezetten apróvadasak, vannak, amelyek hangsúlyosan nagyvadas megyék, vannak, amelyek vízivadban erősebbek, de olyan megyéje kevés van az országnak – azért akad –, mint Szabolcs-Szatmár-Bereg, ahol ennyire színes a paletta. Színes például az élőhelyváltozatokban, elkezdve a homokos élőhelyektől a vizes, sőt lápi vidékig vagy a Beregig. Igazán változatos a megye ökoszisztémája, amihez gazdag növény- és állatvilág is társul.

Melyek napjainkban a legfontosabb megoldásra váró feladatok országos szinten?

A Vadászkamara számára az egyik legfontosabb célkitűzés, hogy javuljon a vadászat társadalmi elfogadottsága. Szerintem jó úton haladunk, hiszen szervezetünk az elmúlt években számos forrást – 1,2 milliárd forintot – fordított az ifjúság nevelésére. Olyan programokba és olyan infrastrukturális háttérbe ruháztunk be, amelyekkel a jövő vadásznemzedékeit szeretnénk megnyerni, de a célunk nem az, hogy toborozzunk, hanem hogy megismertessük a fiatalokat a vadgazdálkodás szépségével, a természet fenntarthatóságával.

Hiszünk abban, hogy gyermekkorban kell elkezdeni a környezettudatos nevelést, a vadászat megismertetését, mert tisztában kell lenni azzal már az általános iskolás diákoknak is, hogy a vadászat nem egy káros szenvedély, hanem egy olyan életforma, egy olyan gazdálkodási forma, olyan természetkezelés, ami lehetővé teszi azt, hogy azok az értékek fennmaradhassanak, amelyek most ránk, felnőttekre vannak bízva. Mint a beszédemben is mondtam, sosem az erdésztől kell félteni az erdőt, s nem a vadásztól kell félteni a vadállományt. A vadászat csupán egy eszköz, hogy fenntartható módon gazdálkodhassunk.

A kamarának számos további célkitűzése van, hiszen pont az ilyen tudatos gazdálkodási formákat célozza meg az élőhelyfejlesztési pályázatával, amire több mint 2 milliárd forintot fordítottunk az elmúlt években. Ez a vadászatra jogosultak számára olyan fejlesztési támogatás, amely az élőhely-gazdálkodással, az itt élő vadfajok fejlesztési lehetőségeivel kapcsolódik össze. A kamara olyan célokat tűz ki maga elé, amelyek a vadállomány magasabb szintű és változatosabb módú fenntartását teszik lehetővé.

Hogyan került egykoron kapcsolatba a vadászattal?

Szerintem a vadászat alapvetően egy lelki folyamat. Lélekben gyermekkorom óta vadászom, holott a családomban a felmenőim közül senki sem vadászott. Számomra az irodalmi élmények voltak a meghatározóak már kisgyermekkorban. A Fekete István által teremtett világ – egyrészt az állatvilág, másrészt az ember-állat kapcsolata, az állatvilágban megtalálható viszonyrendszer, a sok szép vidéki emberrel kapcsolatos gondolat – megfogott. Magam is vidéki származású lévén, a Pest megyei Zsámbok nevű kis településen nőttem fel, ahol fontosak voltak az emberi kapcsolatok a falusi emberekkel.

Bár már nem a szülőfalumban lakom, de ettől függetlenül ezek a kötődések már gyermekkorban kialakultak, s Fekete István magával ragadott a gondolataival, eszmeiségével. Valahol ott kezdődött a kapcsolatom a vadászattal, s aztán rányomta bélyegét a további tanulmányaimra is. Vadgazdálkodást tanultam a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karán, s onnantól kezdve a pályafutásomat és az életemet is arra tettem fel, hogy azt a célt és azt az ügyet szolgáljam, ami a számomra a legkedvesebb – természetesen a családon kívül.

Van-e kedvenc területe, s mit szeret jobban: cserkelni vagy lesen ülni? Mit jelent önnek egyáltalán a vadászat?

A vadászatban számomra a legmeghatározóbb tényező a társaság, vagyis a lényeget azok az emberi kapcsolatok jelentik, amik a vadászathoz kötődve alakulnak ki. A vadászat formája és eredménye sokszor mellékes ahhoz képest, hogy az ember kikkel tud vadászni. Ezt úgy szoktam megfogalmazni, hogy nagyon fontos, hogy az ember nemcsak a szívével és az eszével vadászik, hiszen ezekre mind szükség van, amikor a vadászati tevékenységet gyakoroljuk, hanem a lelkével is.

Talán az a legfontosabb szempont, hogy a vadászat alkalmával lelki felüdülést, kikapcsolódást éljen meg az ember, s ebben mellékes, hogy sikerült-e terítékre hozni valamit. Sokkal fontosabb, hogy közösségi élmény legyen, közösségi élményben tudjunk gondolkozni, és a vadászatok során olyan baráti kapcsolatokat alakítsunk ki, amelyek tartósak és az egész életünket meghatározzák.

Kisfiával érkezett a vadásznapra. Mennyire érdeklődik a kislegény a vadászat iránt? Lesz-e, aki majd folytatja az édesapa által megkezdett utat?

Az az igazság, kevésbé kötötte le az ünnepélyes megnyitó, sokkal jobban érdeklik a kiállított trófeák, s úgy gondolom, ez ebben a korban természetes. Szereti ezt a világot, ezt a közeget, ami nem csoda, hiszen tulajdonképpen négy másik testvérével együtt beleszületett, az életének mindennapos része. A hétköznapi életben is foglalkozunk háztáji állattartással. Fontos alap a családunk életében, hogy olyan nevelést kapjanak a gyermekek, amelyben a természetközeliség meghatározó.

Ez persze nem azt jelenti, hogy ott van mellettem minden vadászaton, s nem is viszem magammal olyan helyre, ahol saját lelki, szellemi érettségét meghaladó történés lehet. Inkább arról van szó, mint az előbb is mondtam, a lelkünkkel is vadászunk, a lelki fejlődésnek is el kell érnie arra a szintre, hogy ne csak lássa, hanem fel is fogja és átérezze, hogy mi minden történik a vadászat alkalmával. Trófeaszemlékre, vadásznapi rendezvényekre magammal viszem, s ha majd abba a korba ér, akár vadászatok révén is a mindennapok szerves része lehet ez az életforma, ha ő is akarja. Ha nem akarja, akkor nincs erőltetés, mert mint az élet más területén is, amit erőltetnek, az nem vezet jóra.