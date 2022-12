A hanganyagot a texasi Rosewood stúdióban fejezték be, ahol olyan előadók dolgoztak, mint Tracy Byrd, és ahol számos platina lemez született. A Nyughatatlan októberben négy koncertet adott Amerikában, és többek között a Texas Sounds Country Music Awards fesztivál fődíját is elhozta.

– Az utolsó szerzői lemezünk 2018-ban jelent meg. Az elmúlt két évben aktívan dolgoztunk ezen az anyagon Chezan Andrei szövegíróval, aki szerzőként is szerepel a lemezen, csak úgy, mint az énekesnőnk, Hajdu Bianka, aki csodálatos hangja mellett a lemez borítóját is tervezte. Születtek új dalok, és néhány korábbi magyar nyelvű számunkat teljesen átdolgoztuk angol szöveggel, a texasi koncertjeinkre a műsort már ezekből állítottuk össze. Az album pörgősebb szerzeményeit már játszani fogjuk a decemberi budapesti és debreceni koncertjeinken is – árulta el Kovács Kornél énekes-gitáros, dalszerző.

Johnny Cash nyomában

Az új lemez mellett elkészült az első videóklip is, amit Texas mellett, Johnny Cash szülővárosában, az Arkansas állambeli Dyessban, valamint Memphisben és Nashvillben forgattak.

– Októberben 900 mérföldet utaztunk Texastól Nashville-ig. Ellátogattunk azokra a legendás helyekre, amelyek olyan régóta inspirálnak minket. A forgatási helyszínek közül kiemelném a Sun Stúdiót, ahol többek között Johnny Cash karrierje is elindult, gyermekkori otthonát, a kis faházat, ami Dyessben található és a texasi fesztivált, ahol három díjat nyertünk. Nagyon megható volt ott lenni ezeken a helyeken – idézte fel a zenekar vezetője.

