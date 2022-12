Merész hasítékok, tűsarok, csillogó flitter, áttetsző anyagok…sőt mindez akár együtt is! A szilveszter az esztendő egyetlen napja amikor szinte bármi megengedett.

– Az öltözék kiválasztását azonban az is meghatározza, hogy hol és kikkel búcsúztatjuk az óévet és köszöntjük az újat – így fogalmazott lapunknak Piszár Tünde stíluskommunikátor.

Légy díva!

– Akik szilveszterkor is szeretnének kitűnni a tömegből, azok számára telitalálat lehet a flitterből, vagy bármilyen fémes hatású (arany, ezüst) anyagból készült ruhadarab. Egy flitteres spagettipántos top és trapéznadrág, vagy szoknya garantálja a ragyogást.

– Felvehetünk flitteres blézert elasztikus leginghez, vagy rövidnadrághoz áttetsző harisnyával. Utóbbi megjelenést egy combcsizma extravagánssá teszi. Ugyancsak alkalomhoz illő lehet egy szűk szabású rövid flitteres vagy egy spagettipántos szatén ruhadarab is merész combhasítékkal.

– Azok, akik nem kedvelik ennyire a csillogást és a decens megjelenésre szavaznak, az eseménytől függően viselhetnek női szmokingot, vagy a jól megszokott kis fekete koktélruhát, esetleg egy rafináltabb szabású szoknyát tüll- vagy csipkefelsővel. A komfortzónájukból azonban nekik is ki kell mozdulniuk. Ez alkalommal ugyanis óriás méretű fülbevaló, csillogó táska, vagy szexi tűsarkú teszi teljessé a szilveszteri outfitet.

– A ragyogó megjelenésről a teltkarcsúaknak sem kell lemondaniuk, az öltözék szabása azonban rendkívül fontos. A túl szűk azt is megmutatja, amit nem szeretnénk, a túl bő pedig kövérít. Az érdekes vállmegoldások, díszítések a figyelmet a felsőtestre, a fej és a nyak vonalára irányítják.

– A hason lévő plusz terjedelmet pedig az apró geometriai minták és a ráncolás előnyösen fedik el. Esetükben a hangsúlyt a kiegészítőkre érdemes helyezni. A csillárméretű fülbevalók, nyakékek, feltűnő brossok, méretes karkötők ezt nagyszerűen oldják meg.

Karcsúsítanak a színek

– Érdemes azt is tudni, hogy a sötét színek előnyösen karcsúsítják a vonalakat, így a fekete, mélybordó, szilvalila, sötétkék, fenyőzöld, vagy sötétszürke színek lehetnek a szilveszteri ruhadarabok legjobbjai.

– Azoknak, akik valamelyik település közös szabadtéri szilveszteri mulatságán szeretnék elbúcsúztatni az óévet, meleg, de alkalomhoz illő öltözéket javaslok. Ha az időjárás engedi, válasszunk szövetkabátot, amelyet egy színes szőrmesállal, flitteres, strasszos kalappal tehetünk alkalomhoz illővé.

Figyelni kell a kényelemre is

– Szilveszterkor szinte minden téren túlzásba eshetünk. Ez vonatkozik a frizurára, a sminkre és körmeink díszítésére is. Lehet feltűnő, ragyogó, csillogó, a legfontosabb azonban, hogy összhangban legyen a választott öltözékünkkel. S mivel a Szilveszter az önfeledt szórakozásé, ahhoz, hogy igazán jól érezhessük magunkat, figyeljünk a kényelemre is. Egy extrém magassarkú cipő, vagy egy túl rövid szoknya, esetleg szűk ruha a legjobb bulit is elronthatja – tette hozzá Piszár Tünde.