A Fejér megyei vadászok kezdeményezéseként indult el sok-sok évvel ezelőtt a jótékonysági vadászat, majd három évvel ezelőtt megalakult az Országos Jótékonysági Vadászat Közhasznú Nonprofit Kft., hogy független jogi személyként szervezze és koordinálja az országos mozgalmat, a minden év december 27-én megrendezendő jótékonysági vadászatokat.

A kezdeményezés kedvező visszhangra talált, s ma már hazánk mind a 19 megyéjében megrendezik a jótékonysági vadászatot, amelynek bevételét, illetve a regisztrációs díj mellett felajánlott adományokat a megyei kórházak gyermekosztálya kapja fontos orvosi eszközök megvásárlása céljából. Hazánkban a jótékonysági vadászat napjainkban már hagyománnyá vált. A szervezők bíznak abban, hogy ez az önzetlen segítőkészség sokat lendít és segít a vadászok társadalmi megítélésén.

– Mi, vadászok sem lehetünk érzéketlenek a környezetünk iránt, a lehetőségeinkhez képest nekünk is segítenünk kell a társadalmat. Ezzel az akcióval a megyei kórházak gyermekosztályát támogatjuk. Az elmúlt években megyénk mindig a legaktívabb megyék között volt, ezért kérek most is minden vadászt, hogy a válság, a nehezedő életkörülmények ellenére jelentkezzen Szabolcs-Szatmár-Bereg valamelyik helyszínére a négy közül. Nemcsak a vadászok regisztrálhatnak a portálon, hanem mindazok, akik valamilyen összegű adománnyal hozzá szeretnének járulni céljaink eléréséhez – mondta el lapunknak Kiss B. Zoltán, a vásárosnaményi székhellyel működő Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége alelnöke, a Hunor '96 Vadásztársaság vadászmestere, akitől azt is megtudtuk, hogy a megye nagykövete az idén Reviczky Gábor, a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész lesz. Az előadóművész az elmúlt években számos olyan filmben vállalt közreműködést, amelyek az erdők világát, az erdészek és a vadászok munkáját mutatják be, s egy évvel ezelőtt, tavaly decemberben sikeresen levizsgázott vadászatból.

A vásárosnaményi székhellyel működő Felső-Tisza-vidéki Vadgazdák Szövetsége évek óta stratégiai partnere a jótékonysági vadászatnak. Az idén december 27-én négy helyszínen várják a segíteni, ugyanakkor kikapcsolódni kívánó vadászokat, akik talán még örülnek is annak, hogy a karácsonyi eszem-iszom után végre kiszabadulhatnak a természetbe, s egy jót sétálhatnak. Az ojv.hu portálon a következő helyszínekre lehet még regisztrálni: Napkor (Kerekerdő Turisztika Központ), Demecser, Borzsovatanya (Rétközi gazdák Vadásztársasága), Vásárosnamény (Hunor '96 Vadásztársaság), Nagyar, Luby-kastély (Petőfi Vadásztársaság, Kömörő). A résztvevők valamennyi helyszínen 8 órakor gyülekeznek, a köszöntők és a balesetvédelmi oktatás után 9 órakor kezdődik meg az apróvadas társasági vadászat, majd a teríték elkészítése következik. Megyénk vadászai több éve részt vesznek ezeken a jótékonysági rendezvényeken – több millió forinttal segítve a megyei kórház gyermekosztályát.

