Az 1950-es évek végén Miskolcon, a kereskedelmi tagozatú közgazdasági technikumban (Hősök tere 1.) kezdtem pedagógusi pályafutásomat.

Az 1962-ben érettségizett 4.a osztály, 40 fiútanulóját csak egy évig tanítottam. Életem felejthetetlen meglepetése az volt, hogy az 56 éve érettségizettek osztálytitkára találkozóra hívott. Megtudtam, hogy az 1962-ben érettségizettek minden évben találkoztak, beszámoltak munkahelyeikről, továbbtanulásukról. Akik segítséget kértek, azokon igyekeztek segíteni. „Együtt, egymásért a jobb jövőért!” – jelszavukat követendőnek ajánlom. Az is kiderült, az 50 éves találkozójukon felvetődött, valamilyen formában, meg kellene írni ennek a nagyon összetartó osztálynak a történetét, hogy „Honnan hová jutottunk?” A gondolatot tett követte. Könyvünk címe: „Életutak, egy összetartó középiskolai fiúosztály története 1962-2017. Önmagunknak emlékezésül, szeretteinknek példaképül.” A tiszteletpéldány olvasásakor arra gondoltam, vajon Nyíregyházán, megyénkben írtak-e ilyen „életutakat”?

Gyermekkori emléktárgyak

Véleményem szerint, jó lenne, ha minden nagymúltú iskolánk 20, 25...50 éve végzett öregdiákjai hasonló emlékkönyvet készítenének. Ennek egy példánya iskolájuk könyvtárában (emlékszobájában?) megtekinthető, elolvasható, példamutató lenne.

A gyarapodó emléktárgyak egyébként felvetették bennem egy megyei iskolamúzeum nyitásának a lehetőségét is... Nyíregyházán nemcsak megyeszékhely, de iskolaváros is. Szép lenne: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Középiskoláinak Emlékmúzeuma (pl. Nyíregyháza, Széchenyi utca, Nyírvíz-palota). A névadó dr. Merényi Oszkár, az irodalomtudományok kandidátusa, volt középiskolai igazgatónk lehetne. Az 1962-ben érettségizett osztály még arra is képes volt, hogy osztályfőnökünkről, dr. Deák Gáborról (Berzeviczy Gergely Közgazdasági Technikum) későbbi igazgatójáról, Miskolc város díszpolgáráról, emléktáblán emlékezzenek meg. Az iskola főbejárata melletti falon elhelyezett emléktáblát ebben az évben is megkoszorúztuk. Újra és újra eszembe jutnak Üveges Imre tanár úr, tiszteletbeli osztályfőnökünk szavai: „Az 1962-ben érettségizett fiúosztálynak legemberibb cselekedete volt, hogy évekig ápolták szeretett osztályfőnöküket a 96. életévében elhunytáig.” Dr. Deák Gábor (Gabi bácsi) temetésén az öregdiákok nevében Németh Miklós (volt diák, későbbi miniszterelnök) búcsúzott. A 60 éves érettségi találkozóra hagyományaiknak megfelelően készültek a 4.a-sok: egy fiatalkori és egy mai kép összeillesztésével készült arcképfüzet, melynek címe: „Ilyen voltam, ilyen vagyok”. Elkészült egy másik tabló is, melyen az 1958-as fiúosztály találkozóiról (1962-2022) készült fotók láthatóak.

Emberközpontú oktatás

A 60 éve végzettek kitűnő osztálytitkára, Várbíró György, az emlékalbumuk előszavában – többek között – a következőket írta: „Iskolánk 136 éves. Mi 60 éve büszkén valljuk berzés gyökereinket és ápoljuk hagyományait. Az emberközpontú oktatás, nevelés és példamutatás biztosította számunkra az önálló gondolkodást, a tisztes helytállást az élet különböző területein.” Engem az ilyen találkozások, élmények éltettek, éltetnek. Büszke vagyok volt iskolámra, a 60 éve maturált fiaimra. Hisz: „Nincs szebb feladat, mint másokért élni!”.

Zsoldos János