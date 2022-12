A meghitt karácsonyi hangulatot nem csak szenteste élhetjük át, hanem már a készülődés is bensőségessé varázsolja az együtt töltött perceket. A mézeskalács finom illata, a dekorációk megtervezése és közös elkészítése, az ajándékok becsomagolása, a karácsonyfa felöltöztetése mind mind elengedhetetlen a decemberi hangulathoz. Ebben a sajnálatos gazdasági helyzetben a legtöbb családban ott spórolnak ahol csak tudnak.

Az áremelkedések mértékét már nagyon nehéz követni. Szinte már közhelynek tűnik, de a karácsonynak tényleg nem a pénzről, a drága ajándékokról kellene szólnia, hanem az együtt töltött időről, arról, hogy kézzel készítjük a meglepetéseket, vagy akár a díszeket is. Nem kell sokat költeni ahhoz, hogy különleges karácsonyfadíszeket, kísérő ajándékokat készítsünk. Csillogó, különleges, egyedi meglepetéseket, dekorációkat már pár száz forintból is alkothatunk. Nem kell hozzá más, csak szódabikarbóna, keményítő, és víz. Nem csak a gyerekek, hanem az alkotó szellemű felnőttek is könnyedén kiélhetik kreativitásukat.

Hozzávalók kb. 40 darab díszhez

1 bögre (2 dl) szódabikarbóna

1/2 bögre étkezési keményítő (érdemes a fehérebb búzakeményítőt használni)

3/4 bögre víz

Elkészítés

1. A szódabikarbónát és a keményítőt keverjük össze egy lábasban. Öntsük hozzá a vizet, és kavarjuk egyenletes masszává.

2. Ha jól összeállt, közepes lángon kezdjük el felmelegíteni, folyamatos kevergetés mellett. Vigyázzunk, hogy ne égjen le. Elég hamar sűrű lesz, ilyenkor még kell tovább kavargatni kb. 3-5 percig. Rugalmas, gyurma keménységű masszát kapunk.

3. Vegyük ki az edényből, gombóccá gyúrjuk össze, és azonnal takarjuk le, rakjuk fóliába, hogy ne száradjon ki, és hagyjuk hűlni.

4. Ezután úgy kell vele bánni, mint egy gyurmával, vagy mézeskalács tésztával. Nyújtsuk ki nem túl vékonyra, (kb. 4-5 mm), mintha linzert készítenénk. Késsel is lehet formákra vágni, de különböző sütikiszúrókat, kekszpecséteket is használhatunk. A díszek tetejére hurkapálcával vagy hegyes késsel fúrjunk lyukat, hogy fel lehessen akasztani. A kész darabokat helyezzük tálcákra.

5. A dísz 10-12 óra alatt keményedik meg, a teljes száradás három napot igényel, de időnként meg kell forgatni. Sütőben is lehet szárítani, fel kell melegíteni 100 fokra, beletenni a díszeket, majd kikapcsolni a sütőt, és megvárni a száradást. Vagy nagyon alacsony hőmérsékleten is lehet szárítani, de sütni nem szabad, mert megbarnul.

Tipp: Lehet a gyurmát színezni ételfestékkel, kerülhet bele pár csepp illóolaj is. A felületét csipkével, faágakkal, csillámporral, flitterekkel lehet díszíteni, vagy karcolni, írni is lehet rá. Száradás után festhető is. A díszítésnek csak a képzelet szabhat határt.