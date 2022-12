A legtöbb magyar háztartásban hagyományos ünnepi fogások kerülnek az asztalra karácsonykor, finom és ízletes étel a töltött káposzta, a halászlé, de elkészítése időigényes. A szorgos háziasszonyok akár 10-12 órát is eltöltenek a konyhában, míg elkészül az összes ünnepi fogás. Éppen ezért nem meglepő, ha a menü egy részét a profikra bízzák, és rendelnek, így pihenésre és családlátogatásra is marad idő.

Körképünkből kiderül, a halászlé, a töltött káposzta, a hideg-, illetve sültes tálak nem maradhatnak el az ünnepi étlapról, ahogyan a hurka és a kolbász is kiváló vendégváró falatoknak számítanak.

A legtöbb vendéglátós készül a karácsonyra, rendeléseket vesznek fel, s van is bőven kínálatuk az ünnepekre. Nem véletlenül, hiszen a rezsiválság miatt sokuknak részlegesen zárniuk kellett, vagy megcsappant a forgalmuk, így legalább az év végéig kihúzzák veszteség nélkül.

Sokan ügyesen bánnak az idejükkel, vagy éppen az ünnepek elé időzítik a megmaradt éves szabadságaikat, így jut idejük és energiájuk az ünnepi sütésre-főzésre. Ha nem így van, azt sem kell szégyellni, az ünnepi menüt nyugodt szívvel rábízhatjuk a profikra is. Étteremből van elég, a rezsiválság óta sokuk újra átállt a kiszállításra.

– A rezsiválság csak ezután fog begyűrűzni – jegyezte meg Szoboszlai Gyula mesterszakács. Mint ismert, az Ózon Hotelt már az ősz végén ideiglenesen bezárták, ami mint mondta, indokolt volt, hiszen a turisztikai főszezon lecsengése után már nem üzemelt teljes kapacitással a szálloda, így ez volt a legészszerűbb döntés a kiadások csökkentésére. Szoboszlai Gyula hozzátette, azóta a Tirpák Csárdában dolgoznak folyamatos üzemben, szerencsére rendelésük akad bőven, így munkájuk is van.

– Töltött káposztát, halászlét, hidegtálakat, sültes tálakat készítünk karácsonyra, a forgalmunk jelentős része a rendelésekből áll, ezenkívül az év végi összejövetelekre, karácsonyi rendezvényekre is főzünk, cégeknek és magánszemélyeknek egyaránt. Hogy mi kerül fel az ünnepi asztalra? Nagyon összetett kérdés, elsősorban attól is függ, egy-egy család mennyire követi a hagyományt. Szabolcsban a töltött káposzta nem maradhat ki a menüből, ahogyan szilveszterkor a kocsonya. A hurka és a kolbász kiváló vendégváró falatok, emellett a szárnyasok is nagy kedvencnek számítanak: a pulyka, a csirke és a kacsasült. Ahol sok vendég gyűlik össze, ott a háziasszony ügyes kezére is szükség van, az ételmennyiség mindig azon múlik, milyen nagy a család. Nekünk az ízekkel kell a legjobbat hozzáadnunk a karácsonyhoz, ezért a rendeléseknél is „odatesszük magunkat”, hogy vendégeink most is azt kapják, amit megszoktak tőlünk – mondta a mesterszakács.

Halászlé, pontyszelet

„Szenteste fáradozás nélkül” – ez az ünnepi mottója a nyíregyházi Stella Rose étteremnek, ahol az idén sem hagytak fel jó szokásukkal. Most is az asztalra varázsolják a karácsonyi menüsort annak, aki december 15-ig náluk adta le a rendelését.

Mint azt Braun Viktor étteremvezetőtől megtudtuk, telefonon és e-mailen vették fel a megrendeléseket. Hozzátette, étkezési Erzsébet-utalványt és SZÉP-kártyát (a vendéglátás zsebből) is elfogadtak, a frissen elkészített menüt pedig személyesen vehetik majd át december 24-én 11 és 12 óra közt azok, akik náluk készíttették el a finomságokat. És hogy miből is lehetett választani? Természetesen a Lujza utcán található Stella Rose étterem ünnepi étlapjáról nem hiányozhatott a halászlé pontyszelettel, a töltött káposzta, valamint hideg-, illetve sültes tálakkal is készülnek.

– Azt gondolom, sok család­anyának nagy segítség, hogy az ünnepi készülődés során egy teherrel kevesebb van a vállán, és az idő- és helyigényes sütés-főzés helyett több értékes percet tud családi körben eltölteni az ünnepek alatt – emelte ki Braun Viktor.

Kapós a zserbó, a mézeskalács

Megesik, hogy a halászlé, töltött káposzta és hidegtálak elkészítése mellett már nem marad idő a sütésre, pedig a karácsonyi menü nem teljes, ha nincs valamilyen sütemény az asztalon. Ilyenkor nagyon jól jön a külsős segítség. Mátyás Sándorné házi sütijei legendásak, négy éve kínálja édes és sós finomságait a Búza téri piaccsarnokban.

– Karácsonyhoz közeledve nagyon kapós a zserbó, a mézeskalács, a Lajcsi-szelet, a piramis, a francia diós és mákos, ezekben az a közös, hogy mindegyiknek mézes az alapja. Örök sláger a linzer, a hókifli, a mandula és az őszibarack – utóbbiak nem csak finomak, jól mutatnak az ünnepi kínálón – sorolta Erzsike, akinél egyvalamit biztosan nem találnak a vevők.

– Bejglit soha nem sütök, mert akárhányszor csináltam, mindig kirepedt, úgy meg szégyellném kivinni a piacra. Szerencsére az asztalszomszédomnak ez az egyik specialitása, tőle rendelem én is, és hozzá küldöm a vásárlókat.

Az ünnepek előtt megsokasodnak a rendelések, így a sütőknek gyakorlatilag nincs idejük kihűlni.

– Eddig nyolc adag – körülbelül tíz kiló – mézeskalács, húsz adag őszibarack és mandula készült el. Nemsokára a mézes lapok következnek, amikbe aztán különböző töltelék kerül, de sokat kértek diós és mákos kosárkákat is – árulta el Mátyás Sándorné, aki szakmáját tekintve szociálpedagógus. Édesanyjától tanulta az alapokat, s ma már a sütés tölti ki a mindennapjait.

