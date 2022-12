Szabolcs-szatmár-beregi szereplőkkel pereg a film: Csókot kaptam az ördögtől. A Színház- és Filmművészeti Egyetem végzős rendezőjének, Derzsi Mátyásnak az alkotását az Uránia Nemzeti Filmszínházban mutatták be. A főszereplő Balázs Sándor „Herceg” (Ármin), és Kozák Béla Sándor (Káló), valamint Lakatos Zoltán (Junior) is felbukkan epizodistaként. Mindhárman a nyíregyházi székhelyű Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola (VLAMI) volt színjáték tanszakos tanulói, a Terne Cserhaja Zenekar tagjai.

– Csodálatos lett a film, szívből gratulálok Derzsi Mátyásnak. A szereplőknek is jár az elismerés, hiszen kiváló teljesítményt nyújtottak – jegyezte meg Demarcsek Zsuzsa mentorpedagógus, a VLAMI igazgatója, aki végigkísérte, egyengette a zenészek (és most már filmszereplők) eddigi pályáját.

Bátorították, motiválták

Balázs Sándor „Herceg” a Terne Cserhaja mellett a Ham Ko Ham együttesben is zenél. Ennek is köszönheti, hogy megtalálta a megtisztelő feladat.

– Éppen fellépésen voltam, amikor az ottani szervezőt felhívta a film rendezője, aki egy konkrét szerepre keresett megfelelő karaktert. Sokat nem hezitáltam, természetesen elvállaltam a felkérést – mondta a hodászi kötődésű tehetség. – Az elején nagyon sokat beszélgettünk a filmről a rendezővel, és egyre jobban érdekelt a kihívás. Még középiskolásként lettem tagja a drámás csoportnak, ami egy remekül összeszokott kis társaság volt. Több előadásban is játszottam, 2019-ben pedig megkaptam a legjobb férfialakítás díját az Országos Diákszínjátszó Fesztiválon. Ez hatalmas öröm és visszaigazolás volt számomra. Az előadásokkal bejártuk Magyarországot, és többek között Németországban is vendégszerepeltünk egy nagyobb fesztiválon. Eléggé színes világba csöppentem bele fiatalon, amit Demarcsek Zsuzsának köszönhetek, hiszen ő tanított bennünket. A drámás éveimnek köszönhetem a zenekaromat is, mert onnan nőtte ki magát az együttes.

Balázs Sándor „Herceg” nagy megtiszteltetésnek tartja, hogy együtt dolgozhatott a nemzet színészével, Molnár Piroskával

Forrás: imdb.com

A Csókot kaptam az ördögtől egy új ajtót nyitott meg Balázs Sándor „Herceg” előtt.

– Az első filmes szereplésem közben nagyon sok instrukciót, bátorítást, motiválást kaptam. Tudtam azonosulni a szereppel, mondhatom, hogy teljesen rám faragott szerepet kaptam.

– A rendezői elvárás mindig az volt, hogy ne játsszam túl a figurát, hanem legyek emberi. Az egyhetes forgatás tele volt kalanddal, érdekes helyszínnel, és eközben sok emberrel ismerkedtem meg.

– Számomra a legmeghatározóbb forgatási helyszín az ózdi Hétes telep volt. Mélyszegénységben élő emberek lakják azt a területet. Elszomorított mindaz, amit ott láttam, és bízok abban, hogy oda is eljut a segítség.

Dudus szerepét a nemzet színésze, Molnár Piroska alakította.

Kedvezően fogadták

– Fantasztikus volt vele a közös munka. Eleinte féltem, hogy én, mint a kis dráma- tagozatos gyerek, hogyan fogok együtt dolgozni egy ilyen nagy színésznővel. Utólag már nem értem, hogy miért éreztem így, mert Piroska csodálatos ember, szakmailag pedig profi. Nagy odafigyeléssel dolgoztunk együtt, végig figyelt rám, zökkenőmentes volt minden.

– Szépen látszik a humoros, érzésekkel teli filmben az, ahogy megszületik, megváltozik és kiteljesedik a karakterem. Ha mondhatom így, nekem ez ad elégedettséget. A bemutatón azt vettem észre, hogy egyértelműen kedvezően fogadták a filmet. A premieren nagy tapsot kapott, és sok pozitív visszajelzés érkezett. Nem mindenki hitte el, hogy nekünk nincs színészi végzettségünk.

– Derzsi Mátyás rendező szeretné különböző fesztiválokra is eljuttatni a filmet, ami mozikban is látható lesz. Én a forgatások idején sokat tanultam, rengeteg élménnyel, tapasztalattal gazdagodtam. Feledhetetlen emlék ez nekem, amit többek között egy zenés fellépésnek köszönhetek.