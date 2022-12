A legtöbb gyermek karácsonyi kívánsága, hogy legyen egy kis kedvence, ami elsőre jó ötletnek tűnhet, ám nagy felelősséggel és hosszú távú elköteleződéssel jár. Az ünnepek elmúltával azonban csaknem minden ötödik háziállat kerül vissza az állatkereskedésbe, rosszabb esetben az utcán, erdőben kóborol. Érdemes tehát alaposan átbeszélni a családdal, ha kiskutyával, cicával, hörcsöggel vagy aranyhallal lepnénk meg a csemetét.

– A kisállat nem egy olyan ajándék, aminek egy-két napig, hétig örülünk – életre szóló társ, amiről folyamatosan gondoskodni kell. Jól meg kell gondolni ezt a döntést, mert a kutyák és macskák többsége akár 15 évig is élhet. Ha pedig valamilyen egzotikus hüllőt, madarat vagy kisemlőst, netalán halat szeretnénk választani, akkor a megfelelő tartási és táplálási feltételekről is tájékozódni kell, illetve erről szóló szakirodalmat sem árt beszerezni az állat mellé. Nem beszélve arról, hogy a különleges kedvenceknek sokszor a tápláléka is különleges, így nem árt előre megtudni, hogy a közelben beszerezhető-e folyamatosan a megfelelő eledel – mondta el elöljáróban lapunknak dr. Sipos Katalin. Az Elite Állatorvosi Rendelő állatorvosa hozzátette: a leendő gazdi lakókörnyezete és életmódja, valamint a rendelkezésre álló tér mind rendkívül fontos szempont.

Idő, pénz, energia

– A háziállat kiválasztásakor azt is át kell gondolni, hogy mennyi időt tud majd a leendő gazdi rászánni. Egy kutyát, ha nem nagy kertben él, naponta többször sétáltatni kell, a játékra is érdemes bőven időt hagyni, de egy hörcsög vagy egy nyuszi is igényel napi fél-egy órás társaságot. Ha sokat utazik az, akit meg szeretnénk ajándékozni, érdemes előre végiggondolni, hogy távollétükben kik és hogyan gondoskodhatnak kedvencükről, vagy hogy magukkal tudják-e vinni, és ha igen, hogyan.

– Az állattartás anyagi vonzata sem elhanyagolható, hiszen a mindennapos etetés, itatás mellett az alapvető oltások, parazitaellenes készítmények is költséget jelentenek. Az éves állatorvosi szűrés, az ivartalanítási műtét, valamint a kullancs, bolha és szúnyog elleni termékek havi költségét is érdemes számításba venni, mielőtt kisállatot ajándékozunk karácsonyra.

– Ha a saját gyerekeinknek szeretnénk meglepetést szerezni, azzal számoljunk, hogy valószínűleg minden felelősség ránk hárul majd, egy kisállat pedig sok figyelmet, türelmet, empátiát és tervezést igényel, amit a szülők segítségével sajátíthat el a csemete. A mindennapi munka, háztartás mellett még a kisállat eledelének beszerzése és előkészítése, a tisztán tartás és az orvosi ellátás biztosítása is gyakran anya és apa nyakába szakad, ezt is számításba kell venni. Az azonban kétségtelen, hogy mindenkit meg kellene tanítani a felelős állattartásra – hangsúlyozta dr. Sipos Katalin.

Fogadjunk örökbe!

A szakember rámutatott: ha végül a kisállat mellett tesszük le voksunkat, az örökbefogadás lenne a legjobb opció, hiszen a menhelyeken rengeteg árva állat várja új, szerető gazdáját. Nagyon sok alapítványnál, egyesületnél szét lehet nézni, érdemes elmenni nyílt napokra is.

– Végezetül: akár tenyésztő, állatkereskedés vagy örökbefogadás mellett döntünk, ismerjük meg az állat korábbi életkörülményeit, és bizonyosodjunk meg, hogy egészségesen, a megfelelő oltásokkal és ismeretekkel felvértezve visszük haza új kedvencünket.

LN