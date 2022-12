A helyi költő, Kürti László hetedik, Apajegyek című kötetét mutatta be, verseit pedig jóbarátja, Csuja Imre olvasta fel.

Versein át ismerte meg

Nem először láthatta-hallgatta őket együtt az irodalomszerető közönség, többek között a megyei könyvtárban is találkozhattunk velük néhány éve. A Jászai Mari-díjas színművész akkor elmondta: hamarabb találkozott Kürti László műveivel, mint magával a szerzővel, de olyan mély benyomást tettek rá, hogy hatására nemcsak a költő versei, a kortárs költészet maga is komolyabban érdekelni kezdte. S hogy honnan ered a versei iránti vonzalma? Csuja Imre kisgyermekként a nagymamájától tanult verseket, meséket, amiket a családnak és a szomszédoknak elő is adhatott. Hamar megtanulta, milyen az, kiállni és mondani. A vers, a versről gondolkodás aztán végigkísérte egész színészi pályáján.

A színművész és a költő ezúttal is izgalmas és érdekes kulisszatitkokat árult el, közönségük bepillantást nyerhetett az alkotás folyamatáról, és megismerhette a két művész megismerkedésének történetét is.

KM